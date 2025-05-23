Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Galatasaray’ın 2024-2025 sezonunda elde ettiği şampiyonluktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Galatasaray Taraftar Derneği’nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve toplumsal birlikteliğe katkı sağlayan kurumları desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit ise, Galatasaray Taraftar Derneği’nin yürüttüğü faaliyetler ve yakın gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda dernek yetkilileri, nazik ev sahipliği ve desteklerinden dolayı teşekkür ettikleri Tatar'a Galatasaray forması ve çeşitli hediyeler takdim ettiler.