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2020 yılında Tayland ordusunda görev almış eski bir asker, AVM'ye yaptığı baskında 29 kişi öldürmüştü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 14 yaşındaki saldırganın polise direnmediği ve tutuklandığını açıkladı.

Öte yandan sosyal medyadaki görüntülerde, bir erkek çocuğun alışveriş merkezine tabanca ile girdiği görülüyor.

Bangkok Post'un haberine göre, yerel saatle 16.40'ta 14 yaşındaki çocuk, Bangkok'un Siam Paragon alışveriş merkezinde tabancayla 10 el ateş etti.

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