Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.12.2023 tarihinde saat 13:25 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Özge ÇELİK (K-21) yönetimindeki LS 774 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Hamdiye ALIN (K-13) ve Meliha Neslihan GEZERGÜN (K-13)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Hamdiye ALIN ve Meliha Neslihan GEZERGÜN, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nabnatoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir.