2022 yılında başlayan Ukrayna savaşı, Avrupa kıtasını bir anda tarihinin en büyük enerji krizlerinden biriin ortasına attı.

Son olarak Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın bugün (TSİ) 08.00 itibarıyla sona erdiği belirtildi.

Ukrayna, 1 Ocak'tan itibaren Rus gazının kendi topraklarından geçmesine izin vermeyeceğini defalarca kez dile getirmişti.

UKRAYNA UZATMAYI REDDETTİ

Ukrayna'nın söz konusu anlaşmayı uzatmayı reddettiğine işaret edilen açıklamada, "Gazprom, Ukrayna üzerinden doğalgaz tedarik etme fırsatından mahrum bırakılmıştır. Ukrayna üzerinden Rus doğalgazı sevkiyatı gerçekleştirilmiyor." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayımladığı verilere göre, boru hatları ile ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı 2023'te, 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 28 azalarak 15 milyar metreküpe gerilemişti.

GÖZLER TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ

Ukrayna'nın söz konusu sözleşme sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar dolar, Gazprom'un ise yılda 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa da atıl duruma düşerken Ukrayna'dan sevkiyatın durması halinde tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor.

Her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan TürkAkım, bugüne kadar Türkiye’ye 40, Avrupa’ya ise 53 milyar metreküpten fazla doğal gaz arzı sağladı.

UKRAYNA'YA BAĞIMLI ÜLKELER VAR

Avrupa, Ukrayna savaşı sonrası Rus gazı tüketimini keskin bir şekilde azaltsa da, Avusturya, Macaristan, Slovakya ve bazı Balkan ülkeleri hala Ukrayna üzerinden gelen Rus gazına bağımlı halde.

60 yıldır devam eden gaz akışının durdurulması, bu ülkeler için ciddi sıkıntı anlamına geliyor.