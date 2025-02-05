Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.



Gürsoy Yalçın, bir süredir tedavi görüyordu.

TFF, Gürsoy Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, teknik direktör Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "A Milli Futbol Takımı'mızın eski oyuncusu ve teknik direktör Ali Rıza Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde de yer alan ancak bir süredir tedavi gören Merhum Gürsoy Yalçın'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan taziye mesajı paylaşımında, "Futbol A Takımı'mızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün başsağlığı mesajında ise "Sergen Yalçın'a başsağlığı dileriz. Bir dönem Futbol A Takımı'mızın formasını giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sergen Yalçın'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü de sosyal medya hesabından, "Bir dönem Futbol A Takımı'mızın formasını giyen eski sporcumuz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Yalçın Ailesi'ne ve sevenlerine başsağlığı dileriz." paylaşımını yaptı.

Öte yandan Sergen Yalçın'ın bir dönem teknik heyetinde bulunan Murat Şahin, eski takım arkadaşı İbrahim Toraman'ın yanı sıra Konyaspor, Gaziantep, Alanyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor kulüpleri de başsağlığı mesajı yayımladı.