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1.4 milyon liraya Apple iPad Pro

Rus lüks ürünler üreticisi Caviar, 1.4 milyon liralık iPad Pro'yu tanıttı. Cihazda yaklaşık 1 kilogram 18 ayar altın bulunuyor. iPad Pro'bun arkasında altından bir elma ağacı deseni bulunuyor. Aynı şekilde Tim Cook'un ve Steve Jobs'un sözleri altına kazınmış durumda. Türkiye fiyatı normalde 15 bin liraya kadar çıkan iPad Pro'nun altın kaplamalı modelinden sadece bir tane üretildiği belirtildi.

04 Mart 2021 Perşembe 11:23
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1.4 milyon liraya Apple iPad Pro

Rusya'da lüks ürünler markası Caviar, Apple'ın iPad Pro modeli için yaptığı tasarıma dudak uçuklatan bir fiyat biçti.

Sadece bir tane üretilen iPad Pro'nun fiyatı yaklaşık 190 bin dolar (1.4 milyon lira) olarak belirlendi. 

Üzerinde yaklaşık 1 kilogram 18 ayar altın bulunan iPad Pro'nun arkasında altından bir elma ağacı bulunuyor.

Cihazda bir kilogram altının yanısıra 81 parça elmas da bulunuyor.

Altının üzerine hem Steve Jobs'un hem Tim Cook'un sözleri kazınmış durumda.

Lüks ürünler üretisici Caviar bu modelden sadece bir tane üretildiğini, belirtti.

Şirket ayrıca iPhone süslemeleri de yapıyor. Bu ürünlerin fiyatı ise 8 bin dolara (60 bin lira) kadar çıkıyor.

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