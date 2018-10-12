Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96657
ALTIN
230.218
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7403
EURO
6.8595
Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı
Instagram fotoğrafı çekmek için ev...
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!
Instagram'a yeni ayar
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor! Bir dönemin sonu...
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor!
banner40

"20 yıl içinde kadınlar erkeksiz çocuk doğurabilecek"

"Teknoloji gelişmeye devam edecek. Bunu durduramazsınız"

12 Ekim 2018 Cuma 22:36
"20 yıl içinde kadınlar erkeksiz çocuk doğurabilecek"

Avustralya'da bir doğurganlık uzmanı, Avustralyalı kadınların 20 yıl içinde erkeksiz çocuk doğurmalarının mümkün olabileceğini söyledi.

Dr. David Molloy, Çinli bilim insanlarının iki anneyle, baba olmadan yavru fareler üretmesini yorumladı. Çinli araştırmacılar, bunu dişi farelerin birinden yumurta, diğerinden de yarı kromozomlu embriyonik kök hücre alarak sağladı. İki erkek fareden yavru üretme girişiminden ise sonuç alınamadı. Annesiz doğan yavrular, 48 saat içinde öldü.

Dr. Molloy, doğurganlık ve genetik teknolojisinde sayesinde aynı şeyi insanlarda da yapmanın mümkün olduğunu, kadınların sperme ihtiyaç duymadan çocuk doğurabileceklerini söyledi.

Halihazırda Avustralya yasaları, etik kaygılarla buna izin vermiyor. Ancak Dr. Molloy zamanla bu anlayışın değişeceğine inandığını belirterek "Teknoloji gelişmeye devam edecek. Bunu durduramazsınız" dedi.

Genetik kurgulama

Avustralya'da yayımlanan Courier-Mail gazetesine konuşan Molloy, şunları söyledi:

"Bu, erkeğin sperm kalitesinin düşük olduğu heteroseksüel çiftlerin ve kadın çiftlerin kendi genetik çocuklarını doğurabilmeleri anlamına geliyor. Bir yumurtayı, bir dizi yarı kromozomla dölleyerek ve gen kurgulama yaparak insanlarda da bunu yapmak mümkün olacak."

Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden Dr. Teresa Holm da Çin'deki araştırmayı, "önemli bir ilerleme" olarak niteledi ve gelecekte eşcinsel çiftlerin ikisinin de genlerini taşıyan çocukları olabileceğini söyledi.

Adelaide Üniversitesi'nden doğurganlık uzmanı Robert Norman da "Konsept insan doğurganlığı için özellikle de eşcinseller açısından çok ilginç. Ama böyle bir şeye girişmeden önce mevzut belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı
Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!
Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim