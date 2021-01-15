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3 GSM operatöründen yerli mesajlar için iş birliği

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için iş birliğine imza attı.

15 Ocak 2021 Cuma 13:06
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3 GSM operatöründen yerli mesajlar için iş birliği

Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye için tarihi bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli uygulamaları vatandaşların artık gönül rahatlığıyla kullanabileceğini vurguladı.

Bu sayede Türkiye'nin verilerinin ülke içerisinde güvenle kalacağının altını çizen Erkan, yerli mesajlaşma uygulamalarının tercih edilmesine destek sunacak anlaşmanın gelecek dönemde bu konuda yapılacak yeni iş birliklerinin de önünü açacağını söyledi.

"Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna katkı sunuyoruz”

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da Türkiye'deki yerli uygulamaların öneminin son dönemde bir kez daha anlaşıldığını belirterek, bu süreçte yerli uygulamaları tercih eden tüm kullanıcılara duydukları güven ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Önal, "Türkiye'nin üç büyük şirketi, güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Hepimiz Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna katkımızı, yenilikçi dijital platformlar sunarak pekiştiriyoruz. Birlikte attığımız bu adım, çalışmalarımızı daha da değerli kılıyor. Önümüzdeki dönemde de benzer iş birliklerinin artmasını temenni ediyorum. Turkcell ve Vodafone yöneticilerini ve bu süreçte katkısı bulunan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Türkiye'nin yerli gücünü destekliyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy ise, sektörde yerli alternatif platformların çeşitlendirilmesi yönünde yapılan çalışmaları desteklediklerini, müşterilerine sınırsız internet deneyimi yaşatmak amacıyla 4 yıl önce kullanıma sundukları Vodafone Pass paketlerini ihtiyaç ve talepler doğrultusunda güncellediklerini belirtti.

Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu: "İletişim Pass kapsamında sunduğumuz mevcut uygulamalara yerel mesajlaşma ve iletişim uygulamalarını da dahil etme kararı aldık. Tarifesi içinde İletişim Pass paketi olan tüm müşterilerimiz şubat itibarıyla yerli mesajlaşma uygulamalarını diğer uygulamalarla birlikte süresiz ve ücretsiz kullanırken, tüm Vodafone müşterilerimize ise bu uygulamaları 1 ay boyunca ücretsiz sunacağız. Vodafone olarak, üç operatörün beraber geliştireceği, uluslararası seviyede rekabet edebilecek sektörel ve yerli platformlara yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."
 

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