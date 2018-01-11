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AB'den süper bilgisayar yatırımı hazırlığı

AB, süper bilgisayarlar kurmak için 1 milyar Euro'luk yatırım yapmaya hazırlanıyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:56
AB'den süper bilgisayar yatırımı hazırlığı
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 Avrupa Birliği (AB), süper bilgisayarlar kurmak için 1 milyar Euro'luk yatırım yapmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, 2026 yılına kadar 2 adet süper bilgisayar tesisi kurulmasına yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, Avrupa'da 2026 yılına kadar 2 adet süper bilgisayar tesisi kurulması için AB bütçesinden 486 milyon Euroluk kaynak sağlanacak. AB üyesi ülkelerin sağlayacakları katkıyla projenin bütçesi 1 milyar avroya ulaşacak.

Yeni düzenlemenin, AB kurumlarının resmi onay süreçlerini tamamlamasının ardından 2019 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Mevcut durumda AB üyesi ülkelerde dünyanın en gelişmiş yüksek hızlı bilgisayarları olmazken, bu alanda öncülük Çin ve ABD’de bulunuyor. AB üyesi ülkelerin bilim insanları süper bilgisayar işlemleri için dış ülkelere yöneliyor.

Süper bilgisayar, özellikle bilimsel araştırmalar, deneyler ve karmaşık hesaplamalarda kullanılıyor. Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı ise Çin’de bulunuyor.

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