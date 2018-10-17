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Adobe'nin tanıtımını yaptığı yeni uygulaması yüzleri karikatüre dönüştürebiliyor

Adobe, kendi görüntünüzü karikatür haline getirmenizi sağlayan yeni uygulaması Adobe Characterizer'ı kullanıcılara sundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 22:37
Adobe'nin tanıtımını yaptığı yeni uygulaması yüzleri karikatüre dönüştürebiliyor

Bir demo ve araştırma projesi olarak hayatına başlayan bu araç, bugün Adobe'nin Character Animator adlı uygulamasına entegre ediliyor.

Animasyon alanından sorunlu Kıdemli Ürün Müdürü Sirr Less süreç boyunca çok ince ayrıntılarla çalıştıklarını bildirdi.

ADOBE CHRACTERİZER, GÖRÜNTÜLENEN REFERANS RESİMLERİ ANİMASYON OLARAK KAYDEDİYOR

Prisma uygulamasına fazlasıyla benzeyen Adobe Characterizer, eldeki görüntüleri farklı şablonlar üzerinden yorumlama imkanı sunuyor.

Öte yandan Adobe Chracterizer'ın Prisma'dan ayrılan tarafı ise bunu bir görüntü dosyası olarak değil video dosyası olarak yani animasyon şeklinde kaydedilebilmesi.

Adobe'nin yapay zeka aracı yüzünüzü tespit ediyor ve birkaç dakika içinde görüntülerle birlikte işliyor.

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