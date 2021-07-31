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Amazon'a rekor ceza kesildi

Google, Facebook, Amazon gibi şirketler kullanıcı verilerini koruyamadıkları gerekçesiyle sık sık para cezası alıyor. Son olarak Amazon'a kesilen ceza bu tür bir ihlal nedeniyle Avrupa Birliği içinde verilen en yüksek ceza oldu.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:20
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Amazon'a rekor ceza kesildi

Lüksemburg, e-ticaret devi Amazon'a 746 milyon Avro'luk rekor ceza kesti. Lüksemburg Veri Koruma Komisyonu, Amazon'un veri işlemesinin Avrupa Birliği veri koruma düzenlemelerine uymadığını açıkladı.

Rekor ceza

E-ticaret devi Amazon'a para cezası verildi.. 746 milyon Euro değerindeki ceza rekor olarak tarihe geçti.

Bu tür bir ihlal için Avrupa Birliği çapında daha önce hiç bu kadar yüksek bir para cezası verilmemişti.

“Karar asılsız”

Amazon yöneticileri kararın asılsız olduğunu söyledi. Şirketten yapılan açıklamada "Bu konuda sonuna kadar kendimizi savunmaya hazırız" ifadelerini kullanıldı.

Google, Amazon, Facebook gibi şirketler, kullanıcılarının kişisel verilerini kullanma biçimleri nedeniyle sürekli eleştiriliyor. Şirketler sık sık, kullanıcıların verilerini koruyamadıkları gerekçesiyle yüksek para cezalarına çarptırılıyor.

Son Güncelleme: 31.07.2021 22:48
Anahtar Kelimeler:
Amazon
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