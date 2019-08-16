Apple 20 bin kişiyi işe alacak! İşte sorulan sorular

Apple'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin 2017 yılında öngördüğü 2 milyon kişiyi yüzde 20 aşarak, ABD'de doğrudan veya dolaylı olarak 2.4 milyon kişilik istihdam sağladığı vurgulandı.



Açıklamada, ABD'de yaratılan istihdama ilişkin 2017'de yaptığı son tahminden bu yana doğrudan yarattığı istihdamın, büyük bölümü Apple için parça üreten Broadcom gibi şirketlerde olmak üzere, 80 binden 90 bine yükseldiği belirtildi.

Peki Apple'ın iş görüşmeleirnde adaylara sorduğu soruları biliyor musunuz?

ABD basında yer alan iddialara göre, Apple çalışan adaylarına şu soruları soruyor...



“Seni buraya ne getirdi?” (Herkese sorulan ilk ve genel soru)



8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın.



“En yakın arkadaşınız kim?”



“Eğer 2 yumurtanız olsaydı ve yumurtaları kırmadan en yüksek kata çıkmak istiyorsanız, bunu nasıl yapardınız? En iyi çözüm nedir?”



“İlginç bir problem bulun ve bunu nasıl çözeceğinizi anlatın!”



“Her gün dünyada kaç çocuk doğuyor?”





“100 adet bozuk paranız var, 10 adeti tura, 90’ı yazı şekilde masanın üzerinde. Herhangi bir şekilde göremiyor, dokunamıyorsunuz. Hepsini eşit bir şekilde ikiye ayırmalısınız. Nasıl yapardınız?”



“Kendini anlat, seni ne meraklandırıyor?”



“Seni işe alsaydım, ne üzerinde çalışmak isterdin?”

“3 kutu var. 1’inde elma, 1’inde portakal ve 1’inde hem elma hem portakal var. Kutuların etiketi de yanlış ve sen yalnızca 1’ini açıp bakarak diğerlerinin etiketini nasıl düzeltirsin?”



“Senaryo: 20 dakikadır bekleyen sinirli bir müşteriyle uğraşmak zorundasın. Microsoft PC almakla tehdit etmeye başladı. Problemi nasıl çözersin?”



“Bu kalemi, fiyatlandır? Neye göre maliyetini belirlersin?”



“Bir kişi bilgisayarı için ‘beton gibi’ diyor. Ne yaparsın.”



“Sen, zeki misin?”



“Hataların neler ve bunlardan ne öğrendin?”



“Bir yöneticinin kararına katılmadığın oldu mu ve bu olaya nasıl yaklaştın? Bir örnek ver ve tepkilerini açıkla.”

“Bir bardağa su doldurdun ve bardağı, pikabın üzerine koydun. Yavaşça hızlanmaya başladı. İlk önce ne olur?”



“Hayatında gurur duyarak yaptığın bir şey söyle”



“Seni neden işe alalım?”



"Yaratıcı mısın? Yaratıcı bir şey söyle!”



“Bir alçak gönüllülük örneği tarif et”



"Bir müşterinin problemini çözmekten veya iyi bir deneyim yaşatmaktan daha iyi olan şey nedir?”



“Apple, ismini Apple Computers Incorporated’tan Apple Inc.’e neden çevirdi?”



“Bana sadece sesinle, bir müşteriye nasıl yardım ettiğini gösterir gibi rol yap!”



“Seni her gün buraya getiren şey ne?”



“iTunes gibi bir uygulamada resimlerin yüklenmesi baya zaman alıyor. Kullanılmayan resimleri zaman içinde temizlemek için nasıl bir strateji geliştirirsin?”



“Size yazı mı tura mı olduğunuzu bilmediğiniz paralar verseler ve her birini 3 defa atmanız gerekse, ve tura, tura, tura, yazı gelse; geri kalan paraların yazı veya tura gelme olasılığı nedir?”



“Geçtiğimiz 4 yıl içinde en iyi ve en kötü gününüz hangileriydi?”



“Apple Store’a bir müşteri olarak vardığında ilk olarak ne hissettin?”



“Niçin burada çalışmak istiyorsunuz ve bizim tarafımızdan işe alınırsanız, eski işinizde kaçıracağınız şeyler nedir?”



“En sevdiğiniz uygulamayı nasıl test edersiniz?”



“Şu andan itibaren 5 yıl içinde ne yapmak istiyorsun?”



“Tost makinesini nasıl test edersin?”