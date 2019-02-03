Apple iletişim uygulaması FaceTime'da ortaya çıkan bir açık görüşmelerin dinlenmesine yol açıyor. Konu hakkında harekete geçen ABD New York Eyaleti Başsavcısı Letitita James ve Vali Andrew Cuomo, Apple'a soruşturma açmaya hazırlanıyor.

ABD New York Eyaleti Başsavcısı Letitita James ve Vali Andrew Cuomo, Apple'ın görüntülü arama uygulaması Facetime'da oluşan hata hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdular.

Apple'a soruşturma!

Apple'ın görüntülü arama uygulaması Facetime'da oluşan hata hakkında soruşturma başlatılacağını duyuruldu. Söz konusu soruşturma kapsamında Apple'ın Facetime sorununun çözümünde neden eyleme geçmediğinin de araştırılacağı belirtildi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple bu sefer yeni ürünü ile değil bir açık ile gündemdeydi. Peki tam olarak bu Facetime sorunu ne? Geçtiğimiz aylarda yayınlanan iOS 12.1 sürümünde yer alan bir açığın kullanıcıların yaptığı FaceTime görüşmelerinin dinlenmesine yol açtığı ortaya çıktı.

iOS 12.1 yüklü bir iPhone ya da iPad ile yapılan FaceTime görüşmeleri bu açık sayesinde aramayı cevaplamadan da dinlenebiliyor.

Sorun FaceTime üzerinde iPhone ya da iPad ile yapılan aramada bir grup araması yaptığınızda ortaya çıkıyor. Bu aramalarda arama yapıldığı andan itibaren karşı tarafın sesi duyuluyor. Benzer şekilde sizin de sesiniz karşı tarafa gidiyor. Üstelik aramaya yanıt vermeden önce de bu sesleri duyuyorsunuz.