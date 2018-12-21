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Apple'dan şaşırtan itiraf: iPad'ler bükülüyor, kabul ediyoruz

Apple'ın yeni nesil iPad Pro'larıyla ilgili yeni bir sorun dünyanın gündeminde.

21 Aralık 2018 Cuma 12:05
Apple'dan şaşırtan itiraf: iPad'ler bükülüyor, kabul ediyoruz

12.9 inç'lik dev ekranlı iPad Pro'ların daha son kullanıcıya ulaşmadan kargodayken bükülmeye başlaması kullanıcılardan gelen bu yönde şikayetleri artırırken, Apple'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

Apple'a bir süredir iPad Pro'larla ilgili şikayet geliyor. Şikayetlerin odak noktası ise henüz teslim aldıkları cihazların bükülmüş halde kendilerine teslim edilmesi. Bazı müşterilerin şikayetlerine göre, Apple cihazları kargolarken dikkatli davranmıyor ve bu yüzden taşıma esnasında iPad’lerin kasası bükülüyor.

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Dünya devi söz konusu gelişme hakkında ilk kez açıklama yaparak durum hakkında müşterilerini bilgilendirdi. Birçok kullanıcının etkilendiği bu olayla ilgili yapılan suçlamaya cevap veren şirket, kargoların ince bir koruma ile yollandığını kabul etti. Ama Apple’a göre yamulmaların sebebi bu değil.

Yapılan araştırmalara göre sadece bir iPad Pro türü bu baskılardan etkileniyor. iPad’in Wi-Fi versiyonunda görülen bükülme, anten çizgilerinin konumu nedeniyle gerçekleşiyor. Apple her ne kadar kendi kargo paketlerinin bu duruma sebebiyet vermediğini söylese de, çok ciddi koruma gerekiyor.

Müşterilerin şikayetleri hakkında açıklama yapan şirket, hatanın kendilerinden kaynaklandığını reddetse de bükülen cihazların değiştirileceğini de açıklamaya ekledi. Eğer kargo ile gelen iPad bükülmüşse müşteriler 14 gün içerisinde Apple’a müracat edip, cihazlarını değiştirebilecekler.

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AppleIPad ProItirafTeknolojiHaber
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