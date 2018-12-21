Apple'dan şaşırtan itiraf: iPad'ler bükülüyor, kabul ediyoruz

12.9 inç'lik dev ekranlı iPad Pro'ların daha son kullanıcıya ulaşmadan kargodayken bükülmeye başlaması kullanıcılardan gelen bu yönde şikayetleri artırırken, Apple'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.
Apple'a bir süredir iPad Pro'larla ilgili şikayet geliyor. Şikayetlerin odak noktası ise henüz teslim aldıkları cihazların bükülmüş halde kendilerine teslim edilmesi. Bazı müşterilerin şikayetlerine göre, Apple cihazları kargolarken dikkatli davranmıyor ve bu yüzden taşıma esnasında iPad’lerin kasası bükülüyor.
Yapılan araştırmalara göre sadece bir iPad Pro türü bu baskılardan etkileniyor. iPad’in Wi-Fi versiyonunda görülen bükülme, anten çizgilerinin konumu nedeniyle gerçekleşiyor. Apple her ne kadar kendi kargo paketlerinin bu duruma sebebiyet vermediğini söylese de, çok ciddi koruma gerekiyor.
Müşterilerin şikayetleri hakkında açıklama yapan şirket, hatanın kendilerinden kaynaklandığını reddetse de bükülen cihazların değiştirileceğini de açıklamaya ekledi. Eğer kargo ile gelen iPad bükülmüşse müşteriler 14 gün içerisinde Apple’a müracat edip, cihazlarını değiştirebilecekler.