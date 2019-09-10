Apple'ın yeni telefonu! iPhone 11 teknik özellikleri ve fiyatı…

Apple'ın merakla beklenen lansmanı başladı. Apple iPhone 11, yeni oyun platfomu Arcade'nin fiyatını, Apple TV+'ın kullanıma gireceği tarihi ve yeni nesil iPad modelini tanıttı.

Apple’ın yeni oyun platformu Arcade lansmanın ilk görücüye çıkarılan ürünü oldu.

19 Eylül’de 150’den farklı ülkeye gelecek olan platformun ABD fiyatı aylık 4.99 dolar. Platform için 1 ay ücretsiz deneme seçeneği de bulunuyor.

Şirketin Netflix’e rakip platformu Apple TV+ Kasım ayında kullanıma girecek.

Platform 100 farklı ülkede kullanıma girecek. Bu platformun ABD'deki aylık ücreti de 4.99 dolar olarak açıklandı.

Apple lansmanda 10.2 inçlik yeni iPad modelini de tanıttı. Apple 429 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunacağı iPad modeli için "Yeni iPad'imiz en çok satan PC'den daha hızlı" sözüyle oldukça iddialı bir tanıtım gerçekleştirdi.

Retine Display'e ev sahipliği yapan ürün, A10, Touch ID desteği ile gelecek ve ABD'de bugünden itibaren sipariş edilebilecek.

İlerleyen dakikalarda Apple yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracak .

Yeni modellerin iPhone 11 iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adını taşıması bekleniyor.

APPLE WATCH 5 TANITILDI

Apple yeni Apple Watch modelinin özelliklerini açıkladı. Apple Watch 5 aynı iPhone’da da olduğu gibi pusulaya ev sahipliği yapacak.

150 ülkede acil durumlarda saat acil servislere yardım çağrısında bulunabilecek. Ürün 399 dolardan karşımıza çıkacak. e-SIM kartlı versiyonun fiyatı ise 499 dolar. Ancak bu özelliğin ülkemizde kullanılamadığımızı belirtmekte fayda var.

iPHONE 11'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 11'in tanıtımına başlandı. Cihazın arka tarafı camdan oluşuyor. iPhone 11 6 farklı renk ile geliyor.

iPhone 11'de 2 tane 12 MP değerinde arka kamera bulunacak.

Lansmanda sahne alan Apple yetkilisi fotoğraflarda yapay zeka teknolojisi kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

iPhone 11, 4K kalitesinde videolar çekebilecek.

Bu model şirketin bugün tanıtacağı en ucuz iPhone modeli olacak ve iPhone XR'nin yerini alacak.

Şirketin diğer yeni modelleri iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Max birazdan tanıtılacak.

AYRINTILAR GELİYOR...