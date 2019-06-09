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Apple tüm dünyada alay konusu oldu!

09 Haziran 2019 Pazar 16:54
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
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Apple geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni Mac Pro yüzünden, gerek tasarımıyla, gerekse de pahalı fiyatıyla tüm dünyada alay konusu oldu. Dolayısıyla bu tepkiler ortaya hayli komik görsellerin çıkmasına da zemin hazırladı.

Hatırlayacağınız üzere Apple geçtiğimiz günlerde yeni Mac Pro modelini tanıtmıştı. 

Yeni Mac Pro gerek tasarımıyla, gerekse de pahalı fiyatıyla tüm dünyada alay konusu oldu.

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Cupertino merkezli şirket, iş istasyonu olarak tanımladığı yeni Mac modeli için tam 6000 dolar fiyat biçti. Ancak bu fiyattan ziyade Mac Pro’yu yerleştirmek için tasarlanan standa 1000 dolar istenmesi ise oldukça tepki çekti.

Teknoloji devi Apple’ın son derece basit bir tasarıma sahip olan bu stand için tam 1000 dolarlık fiyat etiketi sunması, tüm dünyada büyük tepkilere neden oldu. 

Dolayısıyla bu tepkiler ortaya hayli komik görsellerin çıkmasına da zemin hazırladı.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu ilginç ve komik görsellerle başbaşa bırakalım.

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Anahtar Kelimeler:
AppleMac ProTanıtımAlay KonusuTeknolojiHaber
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