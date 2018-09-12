Apple yeni iphone modellerini tanıttı

Apple merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıttı! Peki iPhone Xs'in özellikleri neler? iPhone Xs'in fiyatı ne kadar? İşte iPhone Xs ve iPhone Xs Max hakkında bilmeniz gereken her şey...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen lansmanı start aldı.

Geçtiğimiz haftalarda 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi olan Apple yeni iPhone modellerini görücüye çıkardı.

11 yıl önce Apple'ın kurucularından Steve Jobs'un tanıtımı ile hayatımıza giren iPhone serisinin yeni üyeleri Steve Jobs Theater’da teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE GELİYOR

Apple’ın yeni modelinin adı iPhone Xs olarak açıklandı. Yeni iPhone modeli IP68 sertifikası ve ve artırılmış gerçeklik ile gelecek.

Şirket iPhone Xs’in ekranını bugüne kadar üretilmiş en dayanıklı ekran olarak tanımlıyor.

Apple bu modelde 5.8 ve 6.5 inçlik iki opsiyon sunacak.

Büyük ekranlı iPhone'un adı ise iPhone Xc Max olarak açıklandı.

Yeni iPhone'larda HDR desteği bulunacak.

Yeni iPhone modelleri A12 ile desteklenecek.

iPhone'ların depolama alanı da artık 512 GB

A12 GPU, A11'den yüzde 50 daha hızlı. A12, toplamda A11'den yüzde 15 daha hızlı.

APPLE WATCH SERIES 4 TANITILDI

Apple alıştığımız üzere lansmanda önceliği yeni Apple Watch modeline verdi.

Yeni nesil Apple Watch (Apple Watch Series 4) daha ince bir kasaya sahip olacak.

Apple Watch Series 4 bir önceki modele göre yüzde 35 daha büyük.

Apple tercihini 40 ve 44 milimetrelik iki saat modelinden yana kullandı. Yeni modelde S4 adında bir işlemci yer alacak.

APPLE WATCH SERIES 4'ÜN FÜYATI BELLİ OLDU

Yeni nesil Apple Watch'lar ABD'de 399 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak.