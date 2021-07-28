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Apple’dan ‘çip krizi’ açıklaması: iPhone’u da etkileyecek

ABD'li teknoloji şirketi Apple, Mac ve iPad satışlarını etkileyen dünya genelindeki çip tedariğinde yaşanan sıkıntının iPhone üretimini de etkilemeye başlayacağını açıkladı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:08
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Apple’dan ‘çip krizi’ açıklaması: iPhone’u da etkileyecek

Sözcü’nün haberine göre, Apple hisseleri, şirketin açıklamasının ardından borsa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 1.7 düşüşle 144.24 dolara geriledi. Apple’ın piyasa değeri son üç yıl içinde iki katından fazla artarak yaklaşık 2.5 trilyon dolara ulaşmıştı.

Apple, dördüncü çeyrekte gelirinin iki haneli büyüyeceğini ancak üçüncü çeyrekte yüzde 36.4 olarak açıkladığı büyümenin altında kalacağını öngördü. Apple yöneticileri aynı zamanda şirketin yakından takip edilen hizmetler biriminde de büyümenin yavaşlayacağı tahmininde bulundu.

Şirket yöneticileri, çip sıkıntılarının üçüncü çeyrekte beklenen kadar kötü olmadığını açıklasa da dördüncü çeyrekte kötüleşerek iPhone üretimini etkileyeceğini vurguladı.

Apple’ın toplam hasılatı üçüncü çeyrekte iPhone satışlarından destek bularak 81.43 milyar dolar oldu. Analistlerin beklentisi 73.30 milyar dolar olacağı yönündeydi. Apple’ın kârı analistlerin beklentilerini aşarak 21.74 milyar dolar oldu.

Anahtar Kelimeler:
AppleIPhoneçip Krizi
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