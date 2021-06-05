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Araştırmaya göre göz bebeği daha büyük olanların zeka seviyesi daha yüksek

İngiliz Daily Mail gazetesine göre, Georgia Teknoloji Enstitüsü ekibi, göz bebeği büyüklüğü ve zeka arasındaki bağlantıyı araştırabilmek için çalışmadaki gönüllüler üzerinde düşünme, dikkat ve hafıza testleri yaptılar.

05 Haziran 2021 Cumartesi 20:26
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Araştırmaya göre göz bebeği daha büyük olanların zeka seviyesi daha yüksek

Yeni bir araştırma, büyük göz bebeklerine sahip insanların, daha küçük olanlara kıyasla daha zeki olduğunu buldu.

İngiliz Daily Mail gazetesine göre, Georgia Teknoloji Enstitüsü ekibi, göz bebeği büyüklüğü ve zeka arasındaki bağlantıyı araştırabilmek için çalışmadaki gönüllüler üzerinde düşünme, dikkat ve hafıza testleri yaptılar.

Araştırmacılar, göz bebeklerinin heyecan ve yorgunlukla ilişkisine ek olarak, IQ oranlarındaki bireysel farklılıkları anlamak için de kullanılabileceğini keşfetti. Çalışmada göz bebeği boyutu ne kadar büyükse IQ seviyesinin de o kadar yüksek olduğu kaydedildi.

Araştırma ekibi bunun nedeninin daha büyük gözbebekleri olan kişilerin zeka ve hafıza ile ilişkili bölgedeki beyin aktivitesini düzenlemede daha iyi sonuçlara sahip olmaları olabileceğini söylüyor.

Çalışmaya ABD'nin Atlanta eyaletinden 18 ile 35 yaşları arasında 500 gönüllü katıldı.

Testler, problem anında düşünme yeteneği, zaman içinde bilgiyi hatırlama yeteneği ve dikkati dağıldığında bile odaklanma becerisini içeriyordu. Daha büyük göz bebeği olanların dikkat, hafıza ve düşünme testlerinde daha iyi performans gösterdiği bulundu.

Ayrıca çalışmada göz bebeği boyutunun yaşla olumsuz ilişkisi olduğu kaydedildi. Buna göre daha yaşlı gönüllülerin daha küçük ve daha dar gözbebeklerine sahip olma eğiliminde olduğu keşfedildi.

Son Güncelleme: 05.06.2021 23:21
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