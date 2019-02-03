Assassin's Creed Chronicles ücretsiz oldu!

2.5D Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed Chronicles: China PC oyuncuları için kısa bir süreliğine ücretsiz oldu.

Peki oyun bizlere neler sunuyor? Çin, 1526: Ming hanedanlığının alacakaranlığı. Efsanevi Ezio Auditore tarafından eğitim alan Assassin Shao Jun memleketine döner ve bir zamanların harika Chinese Brotherhood'unu yeniden ayağa kaldırmak için mücadele eder.

Shao Jun'a geleneksel fırça boyayla eşsiz bir şekilde tasarlanan bir dünyada yol gösterirken avlanmanın heyecanına kendinizi kaptırın.