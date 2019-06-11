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Ay’ın yüzeyinde gizemli keşif

Bilim insanları dünyanın yörüngesinin yüzeyinde bilinmeyen dev bir kitle keşfettiklerini açıkladı.

11 Haziran 2019 Salı 13:52
Ay’ın yüzeyinde gizemli keşif
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  • Jeofiziksel araştırma dergisindeki nisan ayında yayımlanan makaleye göre araştırmaclar Ay’ın en büyük kraterinin üzerinde bilinmeyen bir kitle keşfettiklerini ancak bunun ne olduğu ve nereden geldiği konusunda henüz bir bilgi sahibi olmadıklarını yazdı.

  • Fox News’in aktardığına göre araştırmacılar bunun gökyüzündeki uydulardan birine çarpan asteroit parçalarından biri olabileceğini ve bu parçalanmanın bahsedilen krateri oluşturmuş olabileceğini belirtti.

  • Baylor Üniversitesi’nden Dr. Peter James, yazdığı makalede bu kitlenin Hawai adasından beş kat daha büyük olan bir metal yığını olduğunu ve kitlenin beklenilmeyecek kadar büyük olduğu ifadelerini kullandı.

  • Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’ya göre kitle, Ay’ın yaklaşık dörtte birine kadar uzanıyor. Ay’ın çevresinin ise ortalama 11 bin kilometre olduğu tahmin ediliyor.

  • Dr. James, yazdığı makalede, anormal olanın bu kitlenin nasıl ve nereden geldiği olduğunu da belirtti.

  • Kitlenin oluşmasındaki bir başka olasılığın ise Ay’daki okyanus magmanun son aşamasındaki katılaşmasından sonra ortaya çıkan yoğun oksitlenme yığını olabileceği belirtildi.

  • Araştırmacılar, her ne olursa olsun bu kitlenin katastrofik etkisi olan olayların araştırılması için en iyi doğal bir laboratuvar ortamı sunduğunu düşünüyor.

  • NVİDİA "AY'A ÇIKILMADI" TEORİSİNE SON NOKTAYI KOYDU

    NVİDİA "AY'A ÇIKILMADI" TEORİSİNE SON NOKTAYI KOYDU

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    Yaklaşık 4 yıl önce Nvidia, Maxwell GPU teknolojisiyle Ay'a çıkış sürecini simüle etmiş ve bunun stüdyo ortamında çekilmesinin mümkün olmadığını ispatlamıştı.

  • O dönem bunu GeForce GTX 980 grafik kartıyla gösteren Nvidia, bu kez de TX Real-Time Ray Tracing teknolojosiyle bir çalışma gerçekleştirdi ve aynı sonuca ulaştı.

  • NASA’DAN KOMPLO TEORİLERİNİ SUSTURACAK PAYLAŞIM

    NASA’DAN KOMPLO TEORİLERİNİ SUSTURACAK PAYLAŞIM

    NASA, geçtiğimiz hafta neredeyse 50 senedir dillendirilen “ABD Ay’a ayak basmadı” komplo teorisini susturacak bir paylaşımda bulunmuştu

  • NASA, Ay’a ayak basılan tarihi uçuş Apollo 11’e ait 10 binden fazla fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı.

  • 16 Temmuz 1969'da Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı Apollo 11'de astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins bulunuyordu.

  • Apollo 11'in 20 Temmuz'da Ay'ın yörüngesine girmesinin ardından astronot Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

  • Apollo 11 misyonu komutanı Amstrong'u, yaklaşık 20 dakika sonra astronot Aldrin izledi ve böylelikle Ay'a ayak basan ikinci kişi oldu.

  • İşte NASA tarafından paylaşılan o karelerden en dikkat çekenleri...

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