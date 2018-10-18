Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98926
ALTIN
218.567
DOLAR
5.5528
STERLİN
7.2665
EURO
6.3955
Beklenen özellik Apple Music'e geldi
Beklenen özellik Apple Music'e geldi
Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi
Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi
Sağlıklı ve güçlü kemikler için ne yapmalı?
Sağlıklı ve güçlü kemikler için...
Yumurtanın bir faydası daha çıktı!
Yumurtanın bir faydası daha çıktı!
Dünyanın en zengin adamının hayali
Dünyanın en zengin adamının hayali
banner40

Beklenen özellik Apple Music'e geldi

Apple Music kullanıcıları artık internette şarkı sözü aramakla uğraşmayacak. Firma, müzik veritabanı Genius ile yaptığı anlaşma sayesinde şarkı sözlerini Apple Music'e taşıyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 10:58
Beklenen özellik Apple Music'e geldi

Şarkı sözlerinin en çok aratılan şeyler arasında olduğunu şarkı sözü sitelerinin çokluğuna bakarak anlayabilirsiniz.

Bu yüzden sözleri uygulamada göstermek, kullanıcıları zahmetten kurtaracak bir gelişme. Apple ve Genius'un ortaklığının "binlerce hit şarkının" sözlerini Apple Music'e taşıyacağı açıklandı.

Bunun yanında Genius'un web sitesi ve uygulaması, artık bütünleşik bir Apple Music yürütücüsü ile geliyor. Bu sayede oturum açmış olan Apple Music üyeleri Genius'un web sitesini veya uygulamasını açtığında, Apple Music'i açmadan şarkı dinleyebiliyorlar.

Genius'un en popüler müzik hizmetlerinden Spotify ile de bir anlaşması var. Spotify'da "Behind the Lyrics" işlevi, bazı şarkı sözlerini ve şarkı hakkında bazı bilgileri görmenizi sağlıyor. Bununla birlikte Spotify'daki işlev şarkı sözlerini tam olarak göstermediği için ne kadar faydalı olduğu tartışılabilir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Apple MusicTeknolojiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PlayStation 4 için kritik güncelleme yayınlandı!
PlayStation 4 için kritik güncelleme yayınlandı!
PornHub'dan akademik araştırmaya 25 bin dolar bağış
PornHub'dan akademik araştırmaya 25 bin dolar bağış
Adobe'nin tanıtımını yaptığı yeni uygulaması yüzleri karikatüre dönüştürebiliyor
Adobe'nin tanıtımını yaptığı yeni uygulaması yüzleri karikatüre dönüştürebiliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim