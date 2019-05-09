Bitcoin yılın rekorunu gördü

Geçen ay kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilen Facebook, Çarşamba günü blockchain içeriğine ilişkin yasağını kaldırdı. Platformda yeniden “blockchain teknolojisi, sektör haberleri, kripto para birimlerine ilişkin gelişmeler” gibi çeşitli blockchaine ilişkin reklamlar yer almaya başladı.

Facebook’un söz konusu kararı, Fidelity Investment’ın kripto para birimlerine yönelik kurumsal adaptasyonun artacağına ilişkin raporunu desteklerken, Bitcoin TSİ 03:14’te Kasım 2018’den bu yana ilk kez 6 bin doların üzerine yükseldi. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e yapılan 40 milyon dolar değerindeki siber saldırının ardından toparlanan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.11 artışla 6,073 dolara yükseldi. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 107 milyar 438 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.1’ini oluşturdu.

Bitcoin’deki artışın ardından en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki dalgalanmalar sürerken, son 24 saatte yüzde 0.26, yüzde 0.42 ve yüzde 0.46 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash, Litecoin ve Tether yükseldi.

KRİPTO PARA DÜNYASI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY 3 ocak 2009'da sessiz sedasız kullanıma giren Bitcoin özellikle 2017'deki çıkışı ile pek çok kişinin merceğinde. Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünenlerdenseniz bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

BİTCOİN NASIL ALINIR? Bitcoin alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunmakta. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunmakta.

BİTCOİN SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Öncelikle Bitcoin yatırımı yapacağınız şirket ile ilgili araştırma yapın. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşacaksınız.

BİTCOİN İŞLEMLERİNDE NASIL KORUMA SAĞLANIR? Yatırım yapacağınız platformu seçip, üyeliğinizi oluşturduktan sonra mutlaka 2FA özelliğini devreye sokun. Çift aşamalı güvenlik örneği hesabınızın hack'lenip paranızın çalınma riskini en aza indirmek için mutlaka yapmanız gereken bir işlem.

2FA için ya SMS desteği ya da Google'ınuygulaması Authenticator'ı kullanabilirsiniz. Google'ın söz konusu uygulaması her girişinizde size özel ikinci bir şifre oluşturduğu için hesabınız daha korunaklı hale geliyor. Google'ın söz konusu uygulaması hem App Store'da hem de Google Play'de ücretsiz olarak yer alıyor.

BiTCOİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR? Para oluşturma işlemine madencilik (mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere "madenci" denilmektedir.