Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93795
ALTIN
231.436
DOLAR
5.9752
STERLİN
7.8954
EURO
6.8997
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
Facebook'un rakibi Google Plus kapatılıyor!
Google Plus kapatılıyor!
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...

Biyolojik olarak parçalanabilen kablosuz implant geliştirildi

Northwestern Üniversitesi ve Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, hasarlı sinirlerin yeniden onarımı için elektrik titreşimlerini kullanan ve biyolojik olarak parçalanabilen, kağıt tabakası kadar ince bir implant geliştirdi.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:22
Biyolojik olarak parçalanabilen kablosuz implant geliştirildi

Science Daily'nin haberine göre, sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, yeni geliştirilen implantın vücut dışında bulunan bir verici yoluyla kablosuz olarak çalıştırıldığını ve kontrol edildiğini belirtti. 
Biyoelektrik tıbbi cihaz, bacaklarında hasarlı sinirlere sahip sıçanlarda test edildi.

İmplantı taktıktan sonra, hasarlı sinirlere elektrik titreşimleri verildi. 
Bazı sıçanlara bir, üç veya altı gün boyunca bir saatlik elektriksel uyarı verilirken bazıları hiç elektriksel uyarı almadı.

10 haftalık bir süre boyunca sıçanlardaki iyileşmeleri izleyen araştırmacılar, sonuç olarak, elektriksel uyarımın sinir onarımı sürecini hızlandırdığını tespit etti. Bunun yanı sıra sıçanlar ne kadar fazla tedavi gördüyse, sinir sinyalleri ve kas kuvvetini daha çabuk geri kazandı. 

Kablosuz implantın, yaklaşık iki hafta çalıştıktan sonra biyolojik olarak ayrıştığı ve vücut tarafından emildiği belirtildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kablosuz ImplantSağlıkTeknolojiHaberNorthwestern ÜniversitesiWashington Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim