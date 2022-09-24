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Böcekler artık kontrol edilebiliyor

Japon bilim insanları, böceklerin sırtlarına yerleştirdikleri minik cihazlarla, onları kontrol etmeyi başardı.

24 Eylül 2022 Cumartesi 20:43
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Böcekler artık kontrol edilebiliyor



Japon bilim insanları, böcekleri kontrol etmenin yeni bir yolunu keşfetti. Araştırmacılar, hamam böceklerinin sırtlarına küçük cihazlar yerleştirerek, böceklerin hareketlerini kontrol etmeyi başardı.

Geliştirme aşamasındaki proje hayata geçerse doğal afetlerde enkaz altında kalanların yerlerini tespit etmede kullanılabilecek.

NTV'de yer alan habere göre, böceklerin sırtlarına güneş enerjisiyle şarj olabilen ve insan saçının 25'te 1'i inceliğinde bir güneş hücresi filmi yerleştirildi.

Ardından bilim insanları, bluetooth üzerinden gönderilen sinyalle böceklerin hareketini kontrol etmeyi başardı.

Şarj konusunda böcekler daha avantajlı

Uzmanlar, robotlar yerine böceklerin kullanılmasının kendilerine şarj konusunda avantaj sağladığını söylüyor.

Aynı boydaki bir robotun üzerindeki pilin, böceğin üzerindekine göre çok daha kısa sürede bittiğine dikkat çekiliyor.

Şu an için böceğin hareketlerini kontrol etmek için kullanılan elektronik parçaların maliyetinin yaklaşık 35 dolar olduğu belirtiliyor.

Henüz çalışmanın çok başlarında olduğunu söyleyen Japon araştırmacılar, ilerde böceğin sırtına kamera gibi farklı cihazları da yerleştirilebilmeyi planlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Japon Bilim InsanlarıBöcek
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