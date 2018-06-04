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Bu hata tüm mesajlarınızı ortaya çıkarıyor!

Android akıllı telefonlarda görülmeye başlayan '1975' adı verilen hata kullanıcıların mesajlarını deşifre ediyor.

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:53
Bu hata tüm mesajlarınızı ortaya çıkarıyor!

Akıllı telefon piyasasının en çok kullanılan işletim sistemi olan Android cephesi yeni bir sistem hatası ile gündemde.

Zira ‘1975’ olarak anılan hata kullanıcıların mesajlarını deşifre ediyor.

Yeni tespit edilen hataya göre, arama çubuğuna ve Google App’e ‘the1975..com’ ya da ‘Vizela viagens’ yazdığınız zaman (tırnak işareti kullanmadan), karşınıza aniden SMS iletileriniz çıkıyor.

Hatanın keşfedilme hikayesi de hatanın kendisi kadar ilginç. Zira söz konusu hata bir sosyal medya kullanıcısı tarafından tabiri caizse şans eseri keşfediliyor.

Bir Reddit kullanıcısı, ‘the1975..com’ terimlerini yanlışlıkla aratıyor ve anlamsız bir şekilde SMS kayıtlarının karşısına çıktığını görüyor.

Yine bir başka Reddit kullanıcısı ise ‘Vizela viagens’ terimini aratıyor ve sonuç yine aynı oluyor.

Bu iki sosyal medya kullanıcısı da yaptıkları bu arama neticesinde farkında olmadan Android cihazlarda bir hata keşfediyorlar.

Henüz hakkında resmi bir açıklama bulunmasa da tahminlere göre bu hatanın meydana gelme sebebi, işletim sisteminin bahsi geçen kelimeleri ‘SMS içeriklerini görüntülemek’ şeklinde yorumlamasından kaynaklanıyor.

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