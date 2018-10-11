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Chrome'dan internet sitesi sahiplerine kötü haber

Google Chrome'un tarayıcısının yeni versiyonu, internet deneyiminizi değişik bir yönde etkileyebilir. Zira Google'ın internet güvenliği ile ilgili son zamanlarda attığı birçok adıma bir yenisi eklenecek.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:44
Chrome'dan internet sitesi sahiplerine kötü haber

Yeni Google Chrome, Symantec'in güvenlik sertifikalarına güvenmeyecek. Bu, geçtiğimiz sene Symantec'in güvenlik standartlarına uygun olamyan web sayfalarını da sertifikalandırdığı haberi ortaya çıktıktan sonra Google'ın yapmak istediği bir şeydi. Symantec bunun yanında birçok kuruluşa da güvenlik şartlarını sağlamadıkları bilinmesine rağmen kendi sertifikalarını düzenleme imkanı verdi.

chip.com.tr'nin haberine göre Google da bunun karşısında Chrome 66 ile birlikte 1 Haziran 2016'ya kadar olan Symantec sertifikalarını tanımış ve bu sertifikaya sahip web sayfalarını güvensiz olarak işaretlemişti. Şimdi teknoloji devi, Chrome 70 ile birlikte Symantec'in markası altında bulunan VeriSign, Thawte, Equifax ve daha fazla markanın düzenlediği sertifikaları tanımayacak.

Araştırmacı Scott Helme yakın zamanda Google'ın yeni kurallarına hangi web sayfalarının uyup uymadığını araştırdı ve çoğu popüler web sayfasının Chrome tarayıcısı ile ziyaret edilemeyeceğini keşfettiğini açıkladı. Bunun karşısında Alexa'nın en popüler bir milyon web sayfası listesindeki tüm internet sayfalarını tarayan Helme, Chrome'un sertifika değişikliğinden etkilenecek sayfaların arasında Hint Federal Bankası, Penn State Federal ve birçok büyük kuruluşun da bulunduğunu gördü. TechCrunch'a göre Ferrari resmi sitesi gibi birçok web sayfası testin yapıldığı zamandan bu zamana sertifika uyumlu değil.

Diğer yandan Helme'nin taraması web sayfalarının alt domain'lerini içermiyor, bu yüzden söz konusu değişiklik sonrasında web sitelerinin sadece bir kısmı Chrome ile ulaşılamaz hale gelecek. Helme'nin makalesine yapılan bir yorumda ise bir kullanıcı Lenovo'nun destek sayfasının dahi değişiklik için hazır olmadığını gördüğünü ancak bir süre sonra sayfayı kontrol ettiğinde sayfanın DigiCert tarafından sertifikalandığını fark ettiğini belirtiyor. Lenovo, sayfanın ziyaretçilerini bu değişiklik hakkında uyarmayı da ihmal etmiyor.

Chrome internetteki en popüler tarayıcı sıfatını taşımaya devam ediyor ve Chrome'un sertifika desteğini düşürmesi diğer tarayıcıların bunu yapmasından çok daha etkili bir adım. Çoğu kullanıcının web sayfalarının sertifika değiştirme konusunda aceleci davranması sebebiyle değişikliği hissetmeyeceğini düşünüyoruz fakat yeni Chrome tarayıcınız ile web sayfalarına giriş yapamayacak olursanız, problemin esas sebebi bu olabilir.

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Google ChromeInternet SitesiHaberTeknoloji
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