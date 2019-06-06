Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"

Çin 5G teknolojisini ticari kullanıma açtı

Çin, dört yerel şirkete 5G için ticari kullanım lisansı verildiğini açıkladı.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:07
Çin 5G teknolojisini ticari kullanıma açtı
banner44

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yaptığı açıklamada, devlete ait hizmet sağlayıcıları olan China Telecom, China Mobile, China Unicom ve China Broadcasting Network Corporation şirketlerine beşinci nesil mobil iletişim servisi kullanımı lisansı verildiğini duyurdu.

 Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Miao Wei yaptığı sosyal medya paylaşımında, “5G lisanslamaları tamamlandıktan sonra yabancı şirketleri de Çin’in 5G pazarına girmeye, onu geliştirmeye ve başarılarını birlikte kutlamaya davet ediyoruz” dedi.

banner41

5G konusunda küresel lider olarak görülen Huawei’den, 5G teknolojisi kullanacak şirketleri tamamen destekleyecekleri ve Çin’in 5G teknolojisinde dünya lideri olacağına inadıkları açıklaması geldi.

Çin’in bu hamlesi, ABD’nin Huawei’i kara listeye alması ve Çin’in de kendi kara listesini oluşturacağını açıklaması sonrasında geldi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Çin5GTicariHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Heathrow Havalimanı: Sıvı maddeler ve bilgisayarlar güvenlik kontrolünde çantalarda kalabilecek
Heathrow Havalimanı: Sıvı maddeler ve bilgisayarlar güvenlik kontrolünde çantalarda kalabilecek
Prof. Dr. Hamdi Temel: Siyah poşetler plastikler içerisinde en zararlı olanıdır
Prof. Dr. Hamdi Temel: Siyah poşetler plastikler içerisinde en zararlı olanıdır
Üniversitelerde yapay zeka bölümü
Üniversitelerde yapay zeka bölümü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim