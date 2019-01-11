Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı

Depolama ihtiyacı arttıkça teknoloji üreticileri de bu yönde yeni çözümler üretmeye çalışıyor. Bu kapsamda Lexar, geliştirdiği 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartıyla önemli bir aşama kaydetmişe benziyor.
Videolar, fotoğraflar ve hatta uygulamaların kapladıkları alan her geçen gün artarken, depolama ihtiyacı da aynı oranda yükseliyor. Lexar ise CES 2019'da yeni depolama çözümlerini dünyaya duyurdu. 256 GB ve 512 GB'lık kapasiteli SDXC hafıza kartlarını tanıtan şirketin 1 TB'lık modeli de duyurmasıyla şirket dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Ürünün fiyatı ise 500 dolar.
Son Güncelleme: 11.01.2019 15:31