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Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch satışa çıkarıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:53
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

  • Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch satışa çıkarıldı.

  • Kanat genişliği tam 117 metre olan Stratolaunch isimli bu dev uçak, geçtiğimiz aylarda test uçuşunu gerçekleştirmişti.

  • 150 dakika süren test uçuşunu başarı ile tamamlayan dünyanın en büyük uçağı için istenen ücret ise 400 milyon dolar yani bugünki kur ile yaklaşık 2.35 milyar TL. 

  • STRATOLAUNCH'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

    STRATOLAUNCH'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

    Stratolaunch, bünyesinde tam 6 Boeing 747 motoru barındırıyor. Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan devasa uçak, Haziran'da roketleri yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatacak.

  • Uzaya gönderilecek roketleri atmosferin üst katmanlarına taşıyacak olan uçağın dikkat çeken özellikleri şu şekilde...

  • Kanat genişliği tam 117 metre (Boeing 747'nin iki katı) uzunluğunda olan Stratolaunch, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesiyle uzay araştırmalarında görev alacak.

  • 226 ton ağırlığındaki dev uçak, 250 ton yük taşıma kapasitesine sahip.

  • Mohavi Çölü'nde özel bir hangarda üretilen uçak tam 6 jet motoruna sahip.

  • Dev uçak 28 tekerden destek alıyor.

  • 15 metre kuyruk uzunluğuna sahip olan uçak tam 8 bin 200 bin metrekarelik özel tasarlanan hangarda üretildi.

  • Uçağın kanat açıklığı tam 117 metre.

  • İkiz gövdesi ve kokpitleriyle bilimkurgu filmlerinden çıkmışa benzeyen uçağın uzay araştırmalarındaki maliyeti büyük oranda düşürmesi bekleniyor.

  • Geleneksel roket kalkışlarına bir alternatif olan bu teknik, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak.

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Dünyanın En Büyük Uçağı
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