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Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı

06 Nisan 2019 Cumartesi 10:18
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
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Sabit disklerin yerini gün geçtikçe SSD'ler (Katı Durum Diski) alıyor. Çok daha hızlı, ince ve batarya dostu olması nedeniyle tercih edilen SSD'lere bir yenisi daha eklendi.

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Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD adını taşıyan yeni nesil SSD, sınıfının en hızlı ürünü olma özelliğine sahip.

Kompakt boyutlarda olan ürün, USB 3.1 Tip-C bağlantısı sayesinde okuma hızı 950 MB/s, yazma hızı ise 900 MB/s ulaşabiliyor. Bir önceki nesil ürünlerle kıyaslandığında ise hız farkının iki katına çıktığı dikkat çekiyor.

100 dolardan başlayan fiyatlarla satılan ürün, aynı zamanda darbelere ve sarsıntılara karşı da dayanıklı bir yapıda geliştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
SSDLexar Professional SL100 Pro Portable SSDTeknolojiHaberLexar
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