Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı

Sabit disklerin yerini gün geçtikçe SSD'ler (Katı Durum Diski) alıyor. Çok daha hızlı, ince ve batarya dostu olması nedeniyle tercih edilen SSD'lere bir yenisi daha eklendi.

adını taşıyan yeni nesil SSD, sınıfının en hızlı ürünü olma özelliğine sahip.Kompakt boyutlarda olan ürün, USB 3.1 Tip-C bağlantısı sayesinde okuma hızı 950 MB/s, yazma hızı ise 900 MB/s ulaşabiliyor. Bir önceki nesil ürünlerle kıyaslandığında ise hız farkının iki katına çıktığı dikkat çekiyor.

100 dolardan başlayan fiyatlarla satılan ürün, aynı zamanda darbelere ve sarsıntılara karşı da dayanıklı bir yapıda geliştirildi.