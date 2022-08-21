Elektriksiz klima üretildi

Dünya iklim krizinde, dolayısıyla çevreci bilim insanlarının en büyük çabası bunu tersine çevirmek yönünde. Açıkçası bu yolda birçok ilerleme de kaydedildi ancak İsrail’de yapılan yeni bir cihaz ile iş gerçekten üst seviyeye taşındı.

Bildiğiniz gibi günümüzdeki klimaların hepsinde sera gazı salınımı yapılıyor ve çok fazla elektrik tüketiyorlar. Kensho isimli yeni bir marka, hem elektrikle çalışmayan hem de doğaya zararı olmayan bir klima türü üretti. Gelin nasıl çalıştığının detaylarına birlikte göz atalım.

‘Elektriksiz nasıl soğutabilir?’ sorunuzun cevabı tabii ki kimyadan geliyor. Sıvı nitrojen, gaz olarak açığa çıktığı zaman birçok şeyi anında dondurabilme özelliğine sahip. Ancak bunu uygun bir şekilde ayarlayabilirseniz uzun bir süreliğine dondurmadan etrafı soğutabilen bir materyale dönüştürebilirsiniz.

En azından Kensho markası böyle yapmış. İsrail’de geliştirilen ve patenti alınan Kensho, sıvı nitrojenle çalışan ve dış tasarımı sayesinde sessiz bir şekilde -10 santigrat derecede hava yayan bir klima ortaya çıkarmış.

Kensho’nun ilk ticari modelleri bu ay Tel Aviv'deki altı restoranda denenecek ve buluşun arkasındaki şirket Green Kinoko, ürünü 2023 yazında pazarlamaya hazır olacaklarını söylüyor.