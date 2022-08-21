Künye
Kıbrıs 37
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da tutuklandı
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da...
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Flaş Haber
Sabah saatlerinde feci kaza!
Kapat

Elektriksiz klima üretildi

İklim krizi, küresel ısınma ve sera gazı salınımının önüne geçmesi adına elektriksiz çalışabilen bir klima üretildi. Peki elektriğe ihtiyaç duymayan bu klima, nasıl çalışıyor? Gelin, haberimizin detaylarına birlikte bakalım.

21 Ağustos 2022 Pazar 19:04
306 Okunma
Elektriksiz klima üretildi


Dünya iklim krizinde, dolayısıyla çevreci bilim insanlarının en büyük çabası bunu tersine çevirmek yönünde. Açıkçası bu yolda birçok ilerleme de kaydedildi ancak İsrail’de yapılan yeni bir cihaz ile iş gerçekten üst seviyeye taşındı.

Bildiğiniz gibi günümüzdeki klimaların hepsinde sera gazı salınımı yapılıyor ve çok fazla elektrik tüketiyorlar. Kensho isimli yeni bir marka, hem elektrikle çalışmayan hem de doğaya zararı olmayan bir klima türü üretti. Gelin nasıl çalıştığının detaylarına birlikte göz atalım.

‘Elektriksiz nasıl soğutabilir?’ sorunuzun cevabı tabii ki kimyadan geliyor. Sıvı nitrojen, gaz olarak açığa çıktığı zaman birçok şeyi anında dondurabilme özelliğine sahip. Ancak bunu uygun bir şekilde ayarlayabilirseniz uzun bir süreliğine dondurmadan etrafı soğutabilen bir materyale dönüştürebilirsiniz.

En azından Kensho markası böyle yapmış. İsrail’de geliştirilen ve patenti alınan Kensho, sıvı nitrojenle çalışan ve dış tasarımı sayesinde sessiz bir şekilde -10 santigrat derecede hava yayan bir klima ortaya çıkarmış.

Kensho’nun ilk ticari modelleri bu ay Tel Aviv'deki altı restoranda denenecek ve buluşun arkasındaki şirket Green Kinoko, ürünü 2023 yazında pazarlamaya hazır olacaklarını söylüyor.

Anahtar Kelimeler:
Elektriksiz KlimaTeknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu uygulamaları hemen silin!
Bu uygulamaları hemen silin!
Apple'dan ciddi güvenlik açığı uyarısı
Apple'dan ciddi güvenlik açığı uyarısı
WhatsApp'a avatar özelliği geliyor
WhatsApp'a avatar özelliği geliyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim