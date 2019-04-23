Elon Musk: Bir milyon robot taksi, gelecek yıl hizmet vermeye başlayabilir

Musk, yatırımcılara düzenleyici kurumdan belli bölgelerde hizmet verecek robot taksiler için onay beklediklerini söyledi, "Uber ya da Airbnb modelinde hizmet verecek taksilerin 2020'de trafiğe çıkacağını tahmin ediyorum. Bu arabaların içinde kimse olmayacak. İki yıl içinde de direksiyonsuz ve pedalsız arabaları piyasaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Sürücülü arabalar kadar gelişmiş ve güvenli olmadığı öne sürülen sürücüsüz otomobillerin trafiğe çıkabilmesi için bazı hukuki ve teknik engelleri aşması gerekiyor.

Güney Afrikalı girişimci, açıklamasında sürücüsüz araçlar için yeni bir çip geliştirdiklerini de belirterek "Bu çip, sürücüsüz arabalarda bir dönüm noktası olacak" diye konuştu.