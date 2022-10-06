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Elon Musk'ın Twitter ile ilgili çılgın projesi

Elon Musk'ın “u” dönüşü yaparak Twitter'ı 44 milyar dolara satın almaya tekrar karar vermesi yeni tartışmalara yol açtı. Çinli WeChat'ten ilham alan Musk'ın Twitter ile ilgili büyük bir projesi olduğu belirtiliyor.

06 Ekim 2022 Perşembe 22:31
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Elon Musk'ın Twitter ile ilgili çılgın projesi



Dünyanın en zengin  insani Elon Musk, dün “Twitter’ satın almak, her şeyin uygulaması olan X'i oluşturmak için bir hızlandırıcı olacak” şeklinde bir tweet attı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Uzmanlar, Musk’ın Asya'da popüler olan ve Çinli teknoloji devi Tencent'in öncülüğünü yaptığı "süper uygulamalara" işaret ediyor olabileceğini söyledi.

SÜPER UYGULAMA NEDİR?

Süper uygulama terimi, insanların tüm mobil ihtiyaçları için kullanabildiği aplikasyonları tanımlamak için kullanılıyor. Örneğin, aynı uygulama ile taksi çağırılabiliyor,  yemek siparişi  verilebiliyor ya da mesajlaşılabiliyor.

Bu durum, farklı işlevler için birden fazla uygulamaya sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

WECHAT DÜNYANIN EN BÜYÜK SÜPER UYGULAMASI

Tencent tarafından işletilen Çin uygulaması WeChat, bir milyardan fazla kullanıcısıyla dünyanın en büyük süper uygulamasını oluşturuyor.

WeChat'te kullanıcılar, insanlara mesaj gönderebiliyor, mobil bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyor, barkod okutarak çevrimiçi veya mağazada ödeme yapabiliyor. Bunların yanı sıra kullanıcılar uygulamada  oyun oynayabiliyor video yayınlayabiliyor ve araba kiralayabiliyor. 

Diğer taraftan, Tesla CEO'su daha önce, Haziran ayında Twitter çalışanları ile yaptığı toplantıda  "harika" olarak nitelendirdiği WeChat'e hayranlığını dile getirmişti. Musk, WeChat’in bir benzerinin olmadığını söyledi.

Musk, Twitter çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, “ Bunu yaratmak için gerçek bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Temelde Çin'de WeChat ile birlikte  yaşıyorsunuz çünkü günlük hayatınız için çok faydalı ve çok yardımcı oluyor. Bunu başarabilirsek, hatta Twitter ile buna yaklaşabilirsek, bu çok büyük bir başarı olur” dedi.

Musk ayrıca, Twitter'ı ikinci çeyreğin sonunda en az bir milyar insanın kullanmasını istediğini söyledi. Sosyal medya devinin şu anda dünya çapında 450 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Elon MuskTwitterProje
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