Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!
Yeşili de kırmızısı da sağlık...
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?

Emoji gizemi çözüldü: Çok kullanan çok seks yapıyor

Bazen bir fotoğraf karesi, binlerce sözcüğe bedeldir. Bazen de bir emoji... Son yapılan iki araştırma, insanların potansiyel partnerleriyle yazışırken emoji kullanma sıklığının daha aktif ve daha başarılı bir romantizmle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

20 Ağustos 2019 Salı 15:15
Emoji gizemi çözüldü: Çok kullanan çok seks yapıyor

ABD’de bulunan Indiana Üniversitesi’ndeki Knisey Enstitüsü ve Illionois’deki Lake Forst College’dan araştırmacılar tarafından yapılan araştırmalar, insanlar arası ilişkilerde emoji kullanımına yönelik eğilimleri masaya yatırdı.

İlk araştırma, klavye sembolleri kullanımının samimi bağlantılardaki “başarı” ile ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceğine odaklandı. 5 bin 300’den fazla Amerikalı yetişkinin (18-94) cevapları baz alındığında, insanların yaklaşık yüzde 30’u flörtleriyle yazışırken düzenli olarak his simgelerini kullanıyor. Nedeni ise kendini daha iyi ifade etme çabası ve emojil kullanımının bir mesajı tam olarak yazmaktan daha hızlı olması.

Bu bağlamda emoji kullanımının işe yaradığı tespit edildi. Sık sık emoji kullandığını söyleyen katılımcılar, ilk buluşmalara daha çok gidiyor ve geçen yıla göre cinselliği daha sık yaşıyor.

BEKÂRLARA SORULDU VE…

Birinci araştırmanın bir uzantısı olan ikinci çalışma ise bekârların emoji kullanma sıklığının samimi bağlantı kurmadaki başarıyla ilgili olup olmadığını inceledi. Samimi bağlantıdan kasıt ise emoji kullanımının ikinci ve sonraki randevuları getirip getirmediği…

Bu kez 18-71 yaş arası 275 kişiyle bir araştırma gerçekleştirildi. Hedefte bekârlar ve gündelik ilişki yaşayanlar vardı. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu, potansiyel partnerleriyle yazışırken sık sık emoji kullandığını ve bunun ilk randevu sonrası bağlantının sürdürülmesine yardımcı olduğu ve daha çok cinsel münasebeti beraberinde getirdiğini savundu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Emoji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Whatsapp'da çok önemli süre: 1 saat 8 dakika 16 saniye!
Whatsapp'da çok önemli süre: 1 saat 8 dakika 16 saniye!
Dolandırıcılar şimdi de gözünü ‘e-Devlet’ uygulamasına dikti
Dolandırıcılar şimdi de gözünü ‘e-Devlet’ uygulamasına dikti
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim