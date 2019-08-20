Emoji gizemi çözüldü: Çok kullanan çok seks yapıyor

ABD’de bulunan Indiana Üniversitesi’ndeki Knisey Enstitüsü ve Illionois’deki Lake Forst College’dan araştırmacılar tarafından yapılan araştırmalar, insanlar arası ilişkilerde emoji kullanımına yönelik eğilimleri masaya yatırdı.

İlk araştırma, klavye sembolleri kullanımının samimi bağlantılardaki “başarı” ile ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceğine odaklandı. 5 bin 300’den fazla Amerikalı yetişkinin (18-94) cevapları baz alındığında, insanların yaklaşık yüzde 30’u flörtleriyle yazışırken düzenli olarak his simgelerini kullanıyor. Nedeni ise kendini daha iyi ifade etme çabası ve emojil kullanımının bir mesajı tam olarak yazmaktan daha hızlı olması.

Bu bağlamda emoji kullanımının işe yaradığı tespit edildi. Sık sık emoji kullandığını söyleyen katılımcılar, ilk buluşmalara daha çok gidiyor ve geçen yıla göre cinselliği daha sık yaşıyor.

BEKÂRLARA SORULDU VE…

Birinci araştırmanın bir uzantısı olan ikinci çalışma ise bekârların emoji kullanma sıklığının samimi bağlantı kurmadaki başarıyla ilgili olup olmadığını inceledi. Samimi bağlantıdan kasıt ise emoji kullanımının ikinci ve sonraki randevuları getirip getirmediği…

Bu kez 18-71 yaş arası 275 kişiyle bir araştırma gerçekleştirildi. Hedefte bekârlar ve gündelik ilişki yaşayanlar vardı. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu, potansiyel partnerleriyle yazışırken sık sık emoji kullandığını ve bunun ilk randevu sonrası bağlantının sürdürülmesine yardımcı olduğu ve daha çok cinsel münasebeti beraberinde getirdiğini savundu.