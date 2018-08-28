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En güçlü üstü açık spor otomobil: Ferrari 488 Pista Spider

Dünyanın en güçlü üstü azçık spor otomobili Ferrari 488 Pista Spider resmi olarak tanıtıldı. Otomobil 720 beygir gücünde bir motora sahip.

28 Ağustos 2018 Salı 15:03
En güçlü üstü açık spor otomobil: Ferrari 488 Pista Spider

Spor otomobil denince akla gelen ilk markalardan biri olan markanın yeni modeli Ferrari 488 Pista Spider asfaltın tozunu atmaya geliyor.

Markanın 50. üstü açılır modeli olan otomobil, çift turbolu 3.9 litrelik V8 bir motoro sahip. Bu motor 720 beygir gücünde ve 720 Nm tork üretebiliyor.

Yeni modelin en önemli özelliği ise üstü açık olduğu için bol ödüllü bu motorun sesini çok rahat duyabilecek olmanız.

Ferrari 488 Pista Spider'ın 0-100 km hızlanmasını 2.85 saniyede tamamlıyor. Öte yandan otomobilen 0-200 km hızlanması ise 8 saniye olarak açıklandı.

Otomobilin son hızı ise saatte 340 km olarak sınırlandırılmış durumda.

Üstü açılabilir bir tavan sistemine sahip olan otomobil Coupe kardeşinden 91 kilogram daha ağır.

Otomobilin ilginç bir özelliği ise istenirse karbon fiber alaşım cantlar ile satın alınabilme opsiyonu. Ferrari 488 Pista Spider otomobili hafifleten bu opsiyon için ek bedel ödemek gerekiyor.

Bu opsiyonu satın aldığınızda ise otomobil yüzde 20 oranında hafifliyor.

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Ferrari 488 Pista SpiderSpor OtomobilTeknolojiHaber
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