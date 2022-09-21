En hızlı 10 akıllı telefon

Akıllı telefon pazarında birçok üretici ve marka bulunuyor. Her markanın kullanıcılara farklı segmentlerde sunduğu birçok model var.

Akıllı telefon derecelendirme sitesi AnTuTu, Eylül 2022 itibariyle en hızlı Android telefonları açıkladı.

Telefonların ortak özelliği ise Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini kullanmaları. Bu çipseti MediaTek Dimensity 9000+’a fark attı.

10. Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition



Puanı: 1 milyon 22 bin 207 puan

9. Realme GT 2 Master Explorer Edition



Puanı: 1 milyon 48 bin 73 puan

8. Xiaomi 12S



Puanı: 1 milyon 53 bin 609 puan

7. Xiaomi 12S Ultra



Puanı: 1 milyon 56 bin 949 puan

6. Xiaomi 12S Pro



Puanı: 1 milyon 73 bin 695 puan

5. iQOO 10



Puanı: 1 milyon 83 bin 183 puan

4. Red Magic 7S Pro



Puanı: 1 milyon 99 bin 567 puan

3. Asus ROG Phone 6



Puanı: 1 milyon 107 bin 982 puan

2. iQOO 10 Pro



Puanı: 1 milyon 111 bin 885 puan

1. Red Magic 7S



Puanı: 1 milyon 124 bin 622 puan