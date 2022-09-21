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En hızlı 10 akıllı telefon

Akıllı telefon derecelendirme sitesi AnTuTu, Eylül 2022 itibariyle en hızlı telefon modellerini duyurdu. İşte en hızlı 10 Android işletim sistemine sahip cep telefonu...

21 Eylül 2022 Çarşamba 11:59
229 Okunma
En hızlı 10 akıllı telefon


Akıllı telefon pazarında birçok üretici ve marka bulunuyor. Her markanın kullanıcılara farklı segmentlerde sunduğu birçok model var.

Akıllı telefon derecelendirme sitesi AnTuTu, Eylül 2022 itibariyle en hızlı Android telefonları açıkladı.

Telefonların ortak özelliği ise Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini kullanmaları. Bu çipseti MediaTek Dimensity 9000+’a fark attı.

En hızlı 10 akıllı telefon - 4

10. Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition

Puanı: 1 milyon 22 bin 207 puan

En hızlı 10 akıllı telefon - 5

9. Realme GT 2 Master Explorer Edition

Puanı: 1 milyon 48 bin 73 puan

En hızlı 10 akıllı telefon - 6

8. Xiaomi 12S

Puanı: 1 milyon 53 bin 609 puan

En hızlı 10 akıllı telefon - 7

7. Xiaomi 12S Ultra

Puanı: 1 milyon 56 bin 949 puan

En hızlı 10 akıllı telefon - 8

6. Xiaomi 12S Pro

Puanı: 1 milyon 73 bin 695 puan

En hızlı 10 akıllı telefon - 9

5. iQOO 10

Puanı: 1 milyon 83 bin 183 puan

En hızlı 10 akıllı telefon - 10

4. Red Magic 7S Pro

Puanı: 1 milyon 99 bin 567 puan

En hızlı 10 akıllı telefon - 11

3. Asus ROG Phone 6

Puanı: 1 milyon 107 bin 982 puan

En hızlı 10 akıllı telefon - 12

2. iQOO 10 Pro

Puanı: 1 milyon 111 bin 885 puan

En hızlı 10 akıllı telefon - 13

1. Red Magic 7S

Puanı: 1 milyon 124 bin 622 puan

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