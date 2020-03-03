En hızlı kuantum bilgisayar için geri sayım

Son dönemde pek çok teknoloji şirketinin hedefinde olan kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar üretme yarışı yeniden hız kazanmışa benziyor.



IBM, Google, Microsoft, Intel ve Amazon gibi sektörün önde gelen şirketlerinin yer aldığı yarışta Siber endüstri şirketi Honeywell bir adım öne geçmiş olabilir.



Zira şirket bugüne kadarki en hızlı kuantum bilgisayarı kullanıma sunmak için neredeyse yolun sonuna geldiği bilgisini paylaştı.



ABD basınına açıklamalarda bulunan Honeywell'in Başkanı Tony Uttley, söz konusu modelin rakip şirket IBM'in ürettiği IBM's 53-qubit kuantum bilgisayardan iki kat daha hızlı olacağı iddiasında bulundu.