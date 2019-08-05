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Evrendeki en yaşlı yıldızlardan biri keşfedildi

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nden 35 bin ışık yılı uzaklığında en yaşlı yıldızlardan birini keşfetti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:02
Evrendeki en yaşlı yıldızlardan biri keşfedildi

Gök bilimciler, Samanyolu Galaksisi'nden yaklaşık 35 bin ışık yılı uzaklığında şu ana kadar keşfedilen en eski yıldızlardan birini tespit etti.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, SMSS J160540.18–144323.1 adı verilen yıldızın evrenin 13,8 milyar yıl önce ortaya çıkmasından sonra oluşan ikinci nesil gezegenler serisinin bir üyesi olduğu tahmin ediliyor. 

Araştırmada yer alan Avustralya Ulusal Üniversitesinden gök bilimci Thomas Nordlander, yeni keşfedilen yıldızın Büyük Patlama'dan (Big Bang) yalnızca birkaç yüz milyon yıl sonra oluşmuş ve artık sönme aşamasına girmiş olduğunu belirtti. 

DEMİR ORANI ÇOK DÜŞÜK

Bu yıldızdaki demir oranının Güneş'ten 1,5 milyon kat az olduğunu ifade eden Nordlander, yeni yıldızdaki demir oranının adeta "olimpik bir yüzme havuzundaki bir damla su" olduğunu söyledi.

Bilim insanları, bir objenin sahip olduğu demir yoğunluğunun onun ne zaman oluştuğunu bulmak için önemli bir gösterge olduğunu belirtiyor. Örneğin, Güneş'in Büyük Patlama'dan 100 bin nesil sonraya ait olduğu içerisinde bulunan metal oranlarına dayanarak tespit edilmişti.

Galakside daha önce keşfedilen en az demir içeriğine sahip yıldızda, Güneş'ten 11 bin 750 kat daha az demir bulunuyordu.

Evrenin ilk aşamasında yıldızların metal oranlarının sıfır olduğu, ilk yıldızların hidrojen ve helyumdan oluştuğu ve çok büyük, çok sıcak ve kısa ömürlü oldukları düşünülüyor. "Population III" nesli olarak adlandırılan bu yıldızlardan henüz keşfedilen olmadı.

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