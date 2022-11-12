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Fabrika işçisi "Türkler geliyor" notuyla paylaştı...

29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle ilk kez bantta inen yerli otomobil Togg'un yarattığı sürüyor. Togg'un renkleri, fiyatı, özellikleri konuşulmaya devam ederken şimdi de üretimin gerçekleştiği fabrikada çalışan bir işçinin paylaştığı görüntüler gündem oldu. Görüntülerde Togg daha önce görülmedik haliyle yer aldı.

12 Kasım 2022 Cumartesi 11:45
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Fabrika işçisi "Türkler geliyor" notuyla paylaştı...



Togg Gemlik Kampüsü'nde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Fabrikada çalışan bir işçinin paylaştığı görüntülerde çok sayıda Togg otomobili görülüyor.

DÜNYA TOGG'U KONUŞMAYA BAŞLADI

Yerli otomobil ve akıllı cihaz Togg'un üretim tesisinin açılışının ardından araç dünyanın birçok noktasından da ilgi gördü. Aracın dünyada yarattığı heyecanın yanı sıra Türkiye'de en çok konuşulanlar arasında çeşitli renkleri, km'de ne kadar yaktığı, deposunun ne kadara dolacağı gibi ayrıntılar konuşulmaya başlandı.

FABRİKADAN GÖRÜNTÜLER GELDİ!

Milyonlarca insan Togg'un fiyatı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzere şubat ayını iple çekerken fabrikadan gelen son görüntüler ise heyecanı tazeledi.

Fabrikada çalışan bir işçi, Togg araçlarını çektiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda "Türkler geliyor" ifadesi yer aldı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE DAMGASINI VURDU

Videoda onlarca Togg bir arada görüldü.

Araçların üstünün brandalarla örtülü olduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine girmeyi başardı.

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