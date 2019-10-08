Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç
Türk bilim insanlarından meme kanserine...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte...
Büyük tehlike! Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!

Facebook 5 milyar barajını geçti!

Facebook uygulaması Android uygulama mağazası Google Play Store'da 5 milyar indirme sayısını geçti.

08 Ekim 2019 Salı 11:57
Facebook 5 milyar barajını geçti!

Sosyal medya devi Facebook Google Play Store'da 5 milyar indirme sayısını geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.  

Facebook Google Play Store’da ilk defa 5 milyar indirilme barajını geçen uygulama değil.

Ancak Google’ın bünyesinde olmadan bu başarıya imza atabilen tek uygulama. Zira daha önce bu barajı sadece Google uygulamaları aşabilmişti. 5 milyardan fazla indirilmesi kuşkusuz Facebook’un popülaritesine bağlı. Ancak bu başarıda bazı telefon üreticilerinin de payı var. 

Facebook’un Huawei, LG, Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri ile yaptığı anlaşma kapsamında uygulama bu markalarca üretilen cihazlara önceden yüklü olarak geliyor. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Facebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spotify için beklenen destek sonunda geldi
Spotify için beklenen destek sonunda geldi
Instagram’dan ‘stalk’ yapanları üzen güncelleme!
Instagram’dan ‘stalk’ yapanları üzen güncelleme!
Google Maps'in yeni özelliği: Gizli mod!
Google Maps'in yeni özelliği: Gizli mod!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim