Facebook duyurdu: Hack'lendik, hesapları sıfırladık

Sosyal ağ Facebook, yeni bir güvenlik sorunu ile çalkalanıyor. Üstelik güvenlik açığından etkilenen kullanıcıların sayısı ilk belirlemelere göre 50 milyonu bulmuş durumda. Şirket “Güvenlik Güncellemesi” başlığıyla yaptığı resmi açıklamada, Facebook mühendislerinin 25 Eylül Salı günü de yaklaşık 50 milyon hesabı etkileyen bir güvenlik sorunu tespit ettiklerini duyuruldu.

Açıklamada, “25 Eylül Salı günü öğleden sonra, mühendislik ekibimiz yaklaşık 50 milyon hesabı etkileyen bir güvenlik sorunu keşfetti. Bunu inanılmaz derecede ciddiye alıyoruz ve herkesin neler olduğunu ve insanların güvenliğini korumak için aldığımız acil eylemi bildirmesini istedik” denildi.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Facebook güvenlik sorunun neden veya kimlerden kaynaklandığı konusundaki araştırmaların devam ettiğini vurgularken; saldırganlar, kullanıcıların kendi profillerinin neye benzediğini görmesini sağlayan Facebook’un bir kodundaki güvenlik açığından yararlandı. Saldırganlar, bu açıktan yararlanarak, kullanıcıların Facebook hesapları için kullanılan dijital erişim şifrelerini çaldı.

'ARKALARINDA KİMLER VAR BİLMİYORUZ'

“Bu konudaki güvenlik açıklarını düzelttik ve gerekli yasal bildirimleri yaptık” açıklaması yapan Facebook, bu açıktan etkilenen yaklaşık 50 milyon hesap sahibinin erişim şifrelerini de sıfırladı. Ayrıca benzer bir sorundan geçen yıl etkilenen 40 milyon hesabın da erişimleri sıfırlandı.

Toplamda 90 milyondan fazla kişinin şifresini sıfırlayan Facebook, şu açıklamayı yaptı:“Bu kişilerin Facebook'a veya Facebook Giriş'i kullanan uygulamalarına tekrar giriş yapması gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra, kullanıcılar neler olduğunu açıklayan Haber Bültenlerinin en üstünde bir bildirim alacaklar.”

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR DA ETKİLENDİ

Son saldırıdan etkilenen hesaplar arasında Türkiye'den de önemli sayıda kullanıcının yer aldığı öğrenildi. Facebook, 90 milyon kullanıcıyı etkileyen güvenlik sorununun çıkış noktası olan ve kullanıcılarının kişisel profillerinin başkalarına nasıl göründüğünü öğrenmesini sağlayan “Başkasının Gözünden Gör” aracını geçici olarak kapattığını da duyurdu.

Sosyal ağdan güvenlik açığıyla ilgili yapılan açıklamasında, “Şifrelerinizi değiştirmesine gerek yok” denilerek, şu ifadeler kullandı: “Bu hesapların kötüye kullanılıp, kullanılmadığı veya herhangi bir bilgiye erişilip erişilmediğini henüz belirleyemedik. Bu saldırıların arkasında kimin bulunduğunu veya nerede bulunduklarını bilmiyoruz. Bu ayrıntıları daha iyi anlamak için çok çalışıyoruz.

HİSSELERİ DE DÜŞTÜ

Milyonlarca hesabın hack'lendiğinin ortaya çıkmasının ardından gelen Facebook'un resmi açıklaması, şirketin ABD Borsalarında işlme gören hisselerine de olumsuz yansısdı. Haberin ardından Facebook hisseleri yüzde 2.6 değer kaybederek, 164 dolar seviyesine geriledi.