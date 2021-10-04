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Facebook'tan ilk açıklama

Sosyal medyada kullanıcılar Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarına giriş yapamadıklarını belirtti.

04 Ekim 2021 Pazartesi 21:08
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Facebook'tan ilk açıklama
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4 Ekim 2021 tarihinde Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişim problemi yaşanıyor. Erişim sorunun 18:30 saatinden itibaren yaşandığı belirtiliyor.

FACEBOOK'TAN İLK AÇIKLAMA

Twitter üzerinden açıklama yayımlayan Facebook, “Yaşanan sorunun farkındayız, en kısa sürede her şeyi normale döndürmek için çalışıyoruz.” cümlelerinden oluşan bir paylaşım yaptı.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

WhatsApp'tan yapılan ilk açıklamada, ''Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler" denildi.

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