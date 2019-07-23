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Facebook'un başı sahte Libra satıcıları ile dertte

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, bir süredir kendi geliştirdiği dijital para birimi Libra'nın üzerinde çalışıyor. 2020 yılında ortaya çıkması beklenen yeni para birimi, bir yandan da güvenlik sorununu beraberinde getiriyor.

23 Temmuz 2019 Salı 16:28
Facebook'un başı sahte Libra satıcıları ile dertte

Libra'nın taşınabilmesini sağlayan sanal cüzdan Calibra'nın bir benzerini geliştiren dolandırıcılar, Libra satışı yaptığını öne sürerek kullanıcıları dolandırma yoluna gidiyor.Oysa Facebook'un Libra'yı ortaya çıkarmasına henüz aylar var.

Dolandırıcılar, sahte Libra'yı bir başka sanal para birimi olan Ethereum ile değiş tokuş etmeye çalışıyor.

Sahte olan 600 Libra Coin'i 2 Ethereum'a satan dolandırıcılar, geliştirdikleri pek çok sahte sosyal medya sayfası ve internet sitesi üzerinden sahte Libra'ları yaymaya çalışıyor.

FACEBOOK LIBRA NEDİR?

Facebook, 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para biriminin “Libra” olarak adlandırdı. Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da desteklenecek olan Libra, “Calibra” adı verilen bir dijital cüzdanda bulunacak. Platformun kullanıcılarının kendi aralarında mesajlaşır gibi “Libra” transferi yapabilecek.

Dijital cüzdan Calibra, şu an bankalar ve kredi kartı sağlayıcıları tarafından kullanılan yöntemlere benzer doğrulama yöntemleriyle güvenlik sunacak.

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Facebook
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