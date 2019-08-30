Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Facebook’tan Snapchat’e rakip uygulama

Sosyal medyadaki etkisini artırmak için satın alma yoluna giden Facebook daha önce rekor fiyatlar ile WhatsApp ve Instagram'ı satın almıştı. 

30 Ağustos 2019 Cuma 14:32
Facebook’tan Snapchat’e rakip uygulama

Snapchat için de benzer bir yol izleyen Facebook, satın alamayınca benzer özelliklerini platformlarına entegre etmeye taktiğini benimsemişti. 

Sosyal medya devi aynı yöntemi bir kez daha hayata geçiriyor.

Facebook, Snapchat uygulamasına rakip olacak yeni bir platform üzerinde çalışıyor. 

'Threads' adındaki yeni sohbet uygulaması, Instagram’da kullanılabilecek; kullanıcıların durumlarını ve yer bildirimlerini paylaşmalarına olanak verecek.

The Verge teknoloji sitesinin aktardığına göre Threads uygulaması Instagram’daki yakın arkadaşlarla gerçek zamanda yer bildirimi, anlık durum paylaşımı, telefonun pil durumu, mesaj, fotoğraf ve video mesajları paylaşmalarına izin verecek. 

Habere göre, uygulamanın kullanıcılar ve yakın arkadaşlar arasında ‘sürekli ve otomatik’ güncelleme yapabilmeleri için tasarlandığı söyleniyor. Threads’in Instagram mesajlaşmalarından çok daha fazla kullanıcı çekmesi bekleniyor. 

Henüz test aşamasında olduğu açıklanan uygulama, Instagram'ın mesajlaşma özelliğine benzerlik gösteriyor. Yakın arkadaşların yakın zamanda paylaştığı hikâyelere de Threads üzerinden erişilebilecek. 

Uygulamanın resmen açıklanacağı tarih belli değil. Facebook’un uygulama çalışmalarını kamuoyuna sunmadan sonlandırması da mümkün. 

Facebook bunu daha önce 'Direct' adını verdiği mesaj servisi için yapmıştı. Ancak Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklamada, özel mesajlaşmanın şirketin geleceği olduğunu belirtmişti. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
FacebookSnapchat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iPhone 11'in tanıtım tarihi açıklandı!
iPhone 11'in tanıtım tarihi açıklandı!
Teknoloji dirsekleri de vuruyor!
Teknoloji dirsekleri de vuruyor!
"Çin LinkedIn'i istihbarat faaliyetleri için kullanıyor"
"Çin LinkedIn'i istihbarat faaliyetleri için kullanıyor"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim