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Gmail'den büyük güncelleme

Google, Gmail için yapacağı büyük güncellemenin tarihini 20 Şubat olarak duyurdu.

07 Şubat 2020 Cuma 10:38
Gmail'den büyük güncelleme
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Popüler e-posta servislerinden birisi olan Gmail, 20 Şubat'ta yeni bir güncelleme yapacağını açıkladı. Uzun bir süreden sonra kapsamlı bir güncelleme yapacak olan Gmail'in bu güncellemeyle tasarımı ve görünümü de değişecek.

Birden fazla e-posta hesabını Gmail üzerinden kullanan herkes, bir seferde tüm hesaplarını kontrol edebiliyordu. Ana ekranı ikiye bölen bu özellik yeni uygulamayla beraber kalkacak.

Gelecek olan güncelleme ile birlikte birden fazla gelen kutusu için yeni yapılandırma seçenekleri "Ayarlar > Gelişmiş > Gelen Kutusu" içinde bulunacak.

Anahtar Kelimeler:
GoogleGmailTeknoloji
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