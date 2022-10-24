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Google'a dava açıldı

Google, kullanıcıların biyometrik verilerini izinsiz bir şekilde topladığı ve bu verilerden para kazandığı iddiasıyla mahkemelik oldu.

24 Ekim 2022 Pazartesi 21:47
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Google'a dava açıldı



Son yıllarda teknoloji şirketlerinin karıştığı veri skandallarına bir yenisi daha eklendi. ABD merkezli Google, kullanıcıların biyometrik verilerini yasa dışı bir şekilde toplamakla suçlanıyor.

ABD'nin Teksas eyaleti yetkilileri; Google Fotoğraflar, Google Asistan ve Nest Hub Max gibi ürünler kullanılarak, eyaletteki milyonlarca insanın biyometrik verilerinin yasa dışı olarak toplandığına inanıyor.

Teksas'ta on yıldan uzun bir süredir kişilerin onaylarını almadan fotoğraflarının, ses kayıtlarının ve diğer biyometrik verilerinin toplanmasını yasaklayan bir yasa var.

Google'a dava açıldı

Eyalet yetkilileri, Google'ın bu yasaya uymadığını iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu.

Dava dilekçesinde yer alan bilgilere göre yetkililer, Google'ın bu yasayı açıkça ihlal ederek, en az 2015 yılından bu yana sayısız Teksaslıdan biyometrik veri topladığını ve bu kişilerin yüzlerini ve seslerini ticari amaçları için kullandığını iddia ediyor.

Ekim ayının başında Arizona eyaleti, kullanıcıların konum verilerini yasa dışı olarak topladığı gerekçesiyle şirkete 85 milyon dolar para cezası kesmişti.

Anahtar Kelimeler:
GoogleDavaTeknoloji
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