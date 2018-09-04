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Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber

Google'ın bu seneki Google Pixel 3, 3 XL ve Google Pixel Buds serisine ek olarak bir Pixel Watch yayınlayacağına dair söylentiler olmasına rağmen, şirketin bu yıl akıllı saat çıkarmaya yönelik planlarının olmadığı açıklaması geldi.

04 Eylül 2018 Salı 12:17
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber

Google'ın Wear OS direktörü Miles Barr, merak edilen bir konuya açıklık getirdi. Google markalı bir saat hakkında "Henüz o noktada olduğumuzu düşünmüyorum, odak noktamız şu an için partnerlerimiz." şeklinde konuştu.

Neyse ki iyi akıllı saat isteyenler için şu anda yeni ürünler IFA 2018'de, hatta bunların pek çoğu Google'ın bahsettiği o partnerlere ait. Ama ürünlerini sergileyenler arasında bazı Google partneri olmayanlar da yok değil. Örneğin Sony, e-Paper'ın yer aldığı yeni bir akıllı saati piyasaya sürerken, Wear OS'u kullanmayacak.

Diesel, piyasadaki en büyük Wear OS akıllı olacak olan On Full Guard 2.5'i piyasaya sürüyor. En büyük akıllı saat olmasına rağmen en büyük ekrana sahip olmayacak. Ve vaat edilen iki günlük pil ömrü ile, pil kapasitesi olarak da akıllı saat müşterilerini etkileyeceğe benzemiyor.

Google'ın diğer üreticilere akıllı saatin nasıl üretileceğini göstermesini isteyenler için üzücü bir haber olsa da, Google asla bir akıllı saat yapmayacağını söylemedi. Yani belki bir gün Google'ın akıllı saatini de görebiliriz.

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Son Güncelleme: 04.09.2018 16:28
Anahtar Kelimeler:
HaberTeknolojiAkıllı SaatGoogle
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