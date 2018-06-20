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Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
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Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka

Teknoloji devi Google, yeni geliştirdiği bir algoritma ile hastaların yaşam verilerini değerlendirerek hastanede bulundukları süre içerisinde ölme ihtimallerini hesaplıyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:37
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka

Yapay zeka ve makine öğrenimi hayatımızın her anına girmeye başladı. Şimdi de sağlık alanına el atan yapay zeka hastalar ve hastalıkar ile ilgili bazı öngörülerde bulunuyor. Bunlar arasında ölme ihtimalı, hastanede kalış süresi, ve hastaneye geri gelmi ihtimali gibi öngörüler yer alıyor.

Google yeni geliştirdiği algoritma ile hastaların yaşam verilerini değerlendirerek hastanede bulundukları süre içerisinde ölme ihtimalini hesaplıyor. Google'ın geliştirdiği yeni yapay zeka, hastanın yaşam süresini göstermenin yanı sıra, hastanede kalış süresini ve hastaneye geri gelme ihtimalini de tahmin edebiliyor.

Bir hasta üzerinde denendi

Euronews'te yer alan habere göre; yeni geliştirilen algoritma ismi açıklanmayan bir kadın üzerinde uygulandı. Meme kanserinin son evresindeki bir kadın, iki doktorla görüştü ve MR'ı çekildi. Diğer yaşamsal verileriyle birlikte hastane kayıtları da dahil olmak üzere toplam 175 bin 639 veri algoritmaya yüklendi. Yapay zeka yaptığı değerlendirmede hastanın ölüm ihtimalini yüzde 19,9 olarak hesapladı. Hasta birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

Kimliği açıklanmayan bu kadının dokunaklı hayat hikayesi Google tarafından yapılan bir araştırma kapsamında geçtiğimiz Mayıs'ta yayımlandı. Araştırma, tedavide sinir ağlarının potansiyelini ön plana çıkaran, verileri otomatik olarak öğrenip geliştiren yeni bir tür yapay zeka yazılımı üzerine.

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Bazı kaygılar da var

Tıp uzmanlarını en çok etkileyense Google'ın daha önce erişilmez olduğu düşünülen bilgisayar dosyaları veya eski grafikler üzerinde tutulan notlar arasından da bilgi eleyebilmesi. Üstelik bunu varolan tekniklerden daha hızlı ve daha isabetli şekilde yapabiliyor. Google'ın tahmin sistemi elde edilen sonuca hangi kayıtlar üzerinden ulaşıldığını da gösteriyor.

Google'ın bir sonraki adımda hastalık belirtilerinin ve teşhisinin daha isabetli yapılabilmesini hedeflediği kaydedildi. Bu hedef umutla birlikte kaygıları da beraberinde getiriyor.

Google'ın "Tıp Beyni" olarak adlandırdığı grubun çalışmaları yapay zekanın sağlık alanındaki uygulamaları için ticari pazara girme imkanı açıyor. Sağlık alanındaki yazılımlar çoğunlukla elle kodlandırılırken, Google'ın yaklaşımı makinelerin verileri kendi kendine çözümlemeyi öğrenmesine dayanıyor. Bu sayede çok bariz hataların önüne geçilebilmesi umuluyor. Google gelecekte doktorların bazı ilaç ve tanılarda yapay zeka tarafından yönlendirilmesini amaçlıyor.

Bu umut verici gelişmelere rağmen sağlık alanında yapay zeka kullanımının önünde büyük engeller bulunuyor. Bunların başında yüksek maliyetli yatırımlar geliyor. Bir diğer sorun ise hastanelerle yapılan anlaşmalar. Google her ne kadar ABD'deki bazı üniversitelerle anlaşma yaparak hastaların sayısal kayıtlarına anonim olarak ulaşma imkanına kavuşsa da, geliştirdiği sistem her bir hastane için ayrı tahmin modeli yaratıyor ve veriler arasında geçiş imkanı bulunmuyor. Çalışmalarını yürütebilmesi için şirket daha fazla kayda ulaşmanın yollarını arıyor.

En önemli sorun ise sağlık alanına derin dalış yaparak Google'ın bireyler hakkında sahip olacağı veriler oluştuyor. Google ve benzeri dev teknoloji şirketlerinin bu sayede emsalsiz ve neredeyse tekelci bir şekilde yaratılan veriler üzerinden fayda sağlama kabiliyetine erişebilmesinden endişe ediliyor.

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