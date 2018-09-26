Google'dan şaşırtıcı tanıtım! Google hikayeler geliyor...

20 yıldır hizmet vermeye devam eden popüler arama motoru Google, bugün kullanıcılarına sunacağı yeni özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Future of Search etkinliği ile birlikte Google Aramalar için duyurulan özellikler dikkat çekti. Popüler arama motorunun dikkat çeken yeni özellikleri şu şekilde;

GOOGLE HİKAYELER

Yetkililerin yapmış olduğu açıklamaya göre, Google yapay zeka destekli Hikayeler özelliğini yakın gelecekte kullanıcılarının huzuruna sunacak. Google bu özelliğini ise AMP desteği ile birlikte sunması ön görülüyor.

GOOGLE KOLEKSİYONLAR

Google'un bu yeni özelliğiyle önemli gördüğünüz içerikleri kaydedip sonra okumanıza olanak sağlayacak.

GOOGLE DISCOVER

Her kullanıcı ortalama 8 aramasından 1'ini ilerleyen zaman içerisinde tekrar aradığı belirtiliyor. Yapılan araştırma sonrasında ise kullanıcıların bu alışkanlığı üzerine Google Discover özelliğini kullanıma sunacak.

Ayrıca Google;

-Yenilenen arama önerileri gelecek,

-Google görseller baştan aşağıya değişecek,

-Arama geçmişine erişim artık daha kolay olacak.