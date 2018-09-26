Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99604
ALTIN
236.074
DOLAR
6.1104
STERLİN
8.0559
EURO
7.1908
Google'dan şaşırtıcı tanıtım! Google hikayeler geliyor...
Google'dan şaşırtıcı tanıtım!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem...
Çift başlı yılan koruma altına alındı
Çift başlı yılan koruma altına...
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek

Google'dan şaşırtıcı tanıtım! Google hikayeler geliyor...

Future of Search etkinliği ile birlikte Google Aramalar için gelecekte sunulacak olan önemli özellikler duyuruldu. Google aramalarına ”Hikayeler” özelliğine benzer bir özellik geleceği açıklandı. Birçok kişi tarfından bu durum şaşırtıcı bulundu...

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:38
Google'dan şaşırtıcı tanıtım! Google hikayeler geliyor...

20 yıldır hizmet vermeye devam eden popüler arama motoru Google, bugün kullanıcılarına sunacağı yeni özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Future of Search etkinliği ile birlikte Google Aramalar için duyurulan özellikler dikkat çekti. Popüler arama motorunun dikkat çeken yeni özellikleri şu şekilde;

GOOGLE HİKAYELER

Yetkililerin yapmış olduğu açıklamaya göre, Google yapay zeka destekli Hikayeler özelliğini yakın gelecekte kullanıcılarının huzuruna sunacak. Google bu özelliğini ise AMP desteği ile birlikte sunması ön görülüyor.

google-hikayeler

GOOGLE KOLEKSİYONLAR

Google'un bu yeni özelliğiyle önemli gördüğünüz içerikleri kaydedip sonra okumanıza olanak sağlayacak.

google-koleksiyonlar

GOOGLE DISCOVER

Her kullanıcı ortalama 8 aramasından 1'ini ilerleyen zaman içerisinde tekrar aradığı belirtiliyor. Yapılan araştırma sonrasında ise kullanıcıların bu alışkanlığı üzerine Google Discover özelliğini kullanıma sunacak.

Ayrıca Google;

-Yenilenen arama önerileri gelecek,
-Google görseller baştan aşağıya değişecek,
-Arama geçmişine erişim artık daha kolay olacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GoogleTanıtımHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram'ın kurucuları Systrom ve Krieger 'Facebook ile anlaşmazlıklar yüzünden' ayrılıyor
Instagram'ın kurucuları Systrom ve Krieger 'Facebook ile anlaşmazlıklar yüzünden' ayrılıyor
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim